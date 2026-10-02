Mintegy 400 iskola maradhat zárva Franciaországban az erőszakossá vált diáktüntetések miatt

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Várhatóan mintegy 400 iskola és más oktatási intézmény marad zárva pénteken Franciaországban, miután a tanárhiány és a leromlott iskolaépületek miatt indult diáktüntetések több helyen erőszakba torkolltak – írja a Reuters.

„Tudomásom szerint valamivel több mint 400 iskola és más oktatási intézmény lesz zárva”

– mondta Édouard Geffray francia oktatási miniszter a France 2 televíziónak adott csütörtök késő esti interjújában.

Fotó: LOU BENOIST/AFP

A tiltakozások szeptemberben kezdődtek a párizsi régióban, majd országszerte elterjedtek. A megmozdulások egyre erőszakosabbá váltak: több tucat ember megsérült, a rendőrség pedig több száz embert vett őrizetbe. A hatóságok szerint csütörtökön legalább két középiskolában tüzet gyújtottak a tüntető diákok. Egy harmadik intézményben, Marseille-ben véletlenül benzin fröccsent tanárokra. Strasbourgban legalább egy autót felgyújtottak, Toulouse-ban pedig rohamrendőrök csaptak össze fiatalokkal.

A Reuters Sébastien Lecornu miniszterelnök környezetéből származó értesülésekre hivatkozva azt írja, hogy a hírszerző szolgálatok egy csütörtöki válságtanácskozáson a radikális baloldal politikusainak tulajdonították a mozgalom elindítását. Állításuk szerint az Engedetlen Franciaország (LFI) tagjai is részt vettek ebben. Louis Boyard, az LFI parlamenti képviselője francia televízióknak nyilatkozva tagadta az állítást.

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