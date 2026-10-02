„Most akkor a katonák jönnek értünk?” – Kárpátaljai menekülteket lakoltattak ki a 16. kerületben, miután átverték őket az albérlettel

„Most akkor a katonák jönnek értünk?” – tette fel a kérdést egy Kárpátaljáról Budapestre menekült roma gyerek, akit családjával együtt kedden lakoltattak ki 16. albérletükből. A tágas lakóház zegzugaiban már kora reggel megindult a készülődés: összesen kilenc ukrán állampolgárságú, magyar anyanyelvű család pakolta bőröndjeit, miközben még az utolsó pillanatban is próbáltak megoldást találni lehetetlen helyzetükre. 11-kor aztán megjelent a végrehajtó rendőri kísérettel, és az utcára tette a 48 itt élő menekültet.

Zubek Adrienn, A Város Mindenkié (AVM) jelenlévő önkéntese arról számolt be a 444-nek, hogy a kilakoltatás incidens nélkül zajlott, ám az így is elképesztően megterhelő volt a családoknak. Hozzátette:

„Nyilván bárkinek nagy sokk egy kilakoltatás. Viszont annak, aki még nem élt háborús országban, nehezen felfogható, hogy háborúból menekülő család számára mekkora óriási trauma ez”.

Végül aztán az AVM, roma aktivisták, az ökumenikusok, az önkormányzat, a főváros és a kormány közreműködésének köszönhetően sikerült mindegyik családnak átmeneti szálláshelyet találni, „ami azért mindenkinek ad néhány hónap nyugalmat”. Zuber arról beszélt: „A családok most szeretnének megint albérletet keresni, hiszen eddig is azt hitték, hogy albérletet fizetnek, miközben dolgoztak, élték az önálló életüket”. Emellett meg kell küzdeniük azzal az „embertelen mennyiségű menekültellenes és szegényellenes” megnyilvánulással is, amellyel az anyaország internetes közvéleménye fogadta az ügyüket. Zubek hozzátette:

„Nagyon nehéz a helyzetük szálláskeresés szempontjából, mert egyszerre több előítélet sújtja őket, hiába fizetik megbízhatóan az albérleti díjat. A 16. kerületi házban ráadásul döbbenetesen arcpirító összegeket fizettettek ki velük egy-egy szobáért… De nekik nem nagyon volt más választásuk”.

Fotó: AVM / Facebook

A tulajdonost és lakókat is átverhették

A segélyszervezetek csak előtte nap értesültek a küszöbön álló kilakoltatásról. A lakókat viszont már múlt csütörtökön tájékoztatták arról, hogy bírói végzés született az ügyükben. A lakások egy budapesti házaspár tulajdonában vannak, akik az elmúlt időszakban végigjárták a jogi utat: közjegyzőhöz mentek, kiállították a szükséges okiratokat, volt egy lakáskiürítési per, amely végén a bíró ítélt a kilakoltatásról. Az ő szemszögükből tehát jogszerű volt a teljes történet. Azonban a kilakoltatás maga már eljárásrendileg problémás lehetett, hiszen közben kiderült: a tulajdonosokat és az ott élőket is csalók verhették át.

Az AVM arról számolt be, hogy a házaspár eredetileg három magyar állampolgárnak adta ki a lakásokat, akik aztán szabálytalanul, akár hamis bérleti szerződéseket kiállítva adhatták ki azokat ismét a menekülteknek, magukat tulajdonosnak feltüntetve. Az átvert családok beköltözhettek a lakásokba, azonban a magas albérleti díjat (szobánként akár 200 ezer forintot is) nem adták tovább a valódi tulajdonosnak, sőt még a rezsiköltséget sem fizették ki, holott a menekülteknek azt állították, hogy az „albérlet” díja azt is tartalmazza. Ezzel tovább károsították a tulajdonosokat, akiknek most a közművek felé is óriási tartozást kellene törleszteniük.

Zubor arról beszélt:

„Mi minden elhelyezés nélküli kilakoltatást kegyetlenségnek tartunk, de ezeknek elenyésző része az, ami eljárásrendileg is jogszerűtlen. Az AVM álláspontja az, hogy a mostani alkalommal ez a gyanú is felmerül”.

Azért, mert elmondásuk szerint a kilakoltatás az eredeti bérlőkre vonatkozhat, illetve a kötelezettel együtt lakókra. Azonban az itt élő menekültek jogilag semmilyen módon nem kötődtek a csalókhoz, csupán – vélhetően – hamis, tehát érvénytelen albérleti szerződések által. Zubor szerint ezt ők közölték a végrehajtóval, valamint a kilakoltatást biztosító rendőrökkel is, de ők még csak haladékot sem voltak hajlandóak adni a kilakoltatottaknak a gyanú miatt.

Az ügyről kedden elsőként a Szikra Mozgalom számolt be a Facebookon, akik péntek reggelre demonstrációt is szerveztek a 16. kerület Polgármesteri Hivatala elé. Erről szóló közleményükben azt írták: „Bár A Város Mindenkié jogszabályokra hivatkozva kijelentette, hogy a kilakoltatás teljesen jogtalan, a végrehajtók és a rendőrség mégis véghezvitte a folyamatot, a fideszes önkormányzat pedig ugyan már hetek óta tudott az ügyről, nem tett semmit azért, hogy megelőzze a családok utcára tételét. Csakis civil szervezeteknek köszönhetően sikerült elszállásolni hajléktalanszállókba és átmeneti otthonokba a családokat. Elég volt az elhelyezés nélküli kilakoltatásokból! Elég volt abból, hogy a teljes rendszer szemet huny ilyen kegyetlenségek felett, és minden további nélkül hagyja, hogy 48 átvert, háborúból menekült ember biztos otthon nélkül maradjon!”

A keddi eljárás jogszerűségét firtató kérdéseinket mi is elküldtük a kerület önkormányzatának, a Végrehajtói Kamarának, valamint a rendőrségnek is. Utóbbitól azt is megkérdeztük, hogy indult-e nyomozás a 16. kerületi lakások bérlésének ügyében, és ha igen, pontosan ki ellen, milyen bűncselekmény gyanújával. Megkeresésünkre a rendőrség azt válaszolta: „tájékoztatjuk, hogy az Ön által említett eset kapcsán feljelentés, bejelentés a rendőrségre nem érkezett. A rendőrség felkérésre biztosította a helyszínt egy bíróság által elrendelt végrehajtási eljárás során. A helyszínen bűncselekményt vagy szabálysértést nem észleltek, intézkedésre nem került sor.”

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Ezúttal a kormány is segített

A segélyszervezeteknek végül gyakorlatilag az utolsó utáni pillanatban, közös munkával sikerült elérniük azt, hogy legalább a családok együtt maradhassanak, ahogy átmeneti szállást találtak nekik a város és az ország különböző pontjain. Az ügy újdonsága, hogy a civilek, valamint a Fővárosi Önkormányzat mellé beszállt a kormány is: a főváros értesítette a Külügyminisztériumot és a Belügyminisztériumot is, akik szintén érdemben segítették az elhelyezést. „Korábban ilyen nem tapasztaltunk, és ezt most pozitív jelnek könyveljük el” – mondta Zubor.

Szerinte akadtak olyan szállásadó helyek is, amelyeket korábban a civilek eredmény nélkül próbáltak megnyittatni a rászorulók számára, de amelyeket most a kormány részéről sikeresen a rendelkezésükre állítottak.

Faragó Renáta, a Főpolgármesteri Hivatal szociálpolitikai főosztályvezető-helyettese lapunknak azt mondta, hogy gyakorlatilag egész nap kapcsolatban álltak a Szociális és a Családügyi Minisztérium államtitkár-helyettesével. „Végül az ő segítségükkel négy családot sikerült elhelyezni. Ahhoz képest, hogy korábban ilyen feladatban ők nem vettek részt, ez nagyon jó együttműködés volt, és nagyon örültünk neki” – mondta. Munkájukat segítette az is, hogy Karácsony Gergely főpolgármester is levélben kereste meg a releváns minisztériumot.

Az eredmény különösen bizalmat keltő úgy, hogy ráadásul az elhelyezendő menekültek státusza sem a legbiztosabb Magyarországon. 2024. augusztus 21-től ugyanis csak azok az ukrajnai menekültek jogosultak állami ellátásra, akik az akkori kormány által háborús területnek nyilvánított közigazgatási egységekből érkeztek hazánkba – Kárpátalja pedig nem tartozik ezek közé. Zubor szerint „közülük nagyon sokaknak haza is kellett menniük a háborús országba, akik meg itt maradtak, azok nagyon nehéz helyzetbe kerültek”, mert önkormányzati albérlettámogatásra, és egyéb szociális juttatásokra sem jogosultak.

„Nagyon sok olyan ukrán menekült abba a helyzetbe, hogy egyik napról a másikra nem volt szálláshelyük. Ez hozzájárult ahhoz, hogy a keddi esethez hasonlóan tömeges elhelyezést biztosító magánbérleményekbe kellett költözniük” – mondta Faragó. Azt is hangsúlyozta, hogy a főváros szeretné elérni a kormánynál: vonják vissza a 2024-es rendeletet. Szerinte „az elmúlt években jelentősen csökkent az Ukrajnából érkezőknek a száma, de a tartósan itt tartózkodók integrációjában továbbra is szükség van segítségre, amit nagyrészt civil szervezetek oldanak meg. A Fővárosi Önkormányzat amiben tud, abban igyekszik segíteni.” A főváros jelenleg két szálláshelyet üzemeltet a menedékesek számára: végül ők fogadták be az egyik, kedden kilakoltatott nagyobb családot, akiknek a civilek és a kormány már nem találtak helyet.