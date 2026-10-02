Netanjahu állítása szerint radikális iszlamista nézeteket vallott a Flydubai-gép másodpilótája

Radikális iszlamista nézeteket vallott, és öngyilkosságra készült a flydubai Izraelbe tartó járatának másodpilótája, aki szerdán megkéselte a kapitányt – állította Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a Fox Newsnak adott csütörtöki interjújában. A Reuters beszámolója szerint a vizsgálat még folyamatban van, az indítékot egyelőre nem állapították meg.

„Tudjuk, hogy radikális iszlamista ideológiai befolyásolás alatt állt. Úgy tűnik, erre a róla rendelkezésünkre álló személyes adatokból következtethetünk”

– mondta Netanjahu.

A Dubajból Tel-Avivba tartó FZ1073-as járat Szaúd-Arábia felett repült, amikor a másodpilóta megtámadta a kapitányt. A Flightradar24 adatai szerint a gép kevesebb mint harminc másodperc alatt több mint 14 ezer lábat, vagyis körülbelül 4300 métert veszített a magasságából. A támadót az utasok és a személyzet tagjai közösen hatástalanították, majd a gép a Szaúd-Arábia északnyugati részén fekvő Tabukban kényszerleszállást hajtott végre. A járat fedélzetén 174 utas tartózkodott, többségük izraeli állampolgár volt.

„Nagyon valószínűnek tűnik, hogy földbe akarta állítani a gépet” – mondta Netanjahu. Ugyanakkor hozzátette:

„Egyelőre nem vonok le végleges következtetéseket. Jelenleg azonban erre utaló jeleink vannak.”

Két izraeli biztonsági tisztviselő a Reutersnek azt mondta, az első izraeli értékelések szerint az ománi állampolgársággal rendelkező másodpilóta valószínűleg egyedül cselekedett. A vizsgálatnak többek között arra is választ kell adnia, hogy a másodpilóta hogyan kapott engedélyt a repülőgép vezetésére, hogyan jutott fegyverhez és azt hogyan vitte fel a gépre.

Joszi Shelli, Izrael egyesült arab emírségekbeli nagykövete szerint túl korai következtetéseket levonni, és egyelőre nem állapították meg az indítékot. Az Egyesült Arab Emírségek azt is vizsgálja, hogy az eset összefüggött-e terrorista tevékenységgel, illetve hogy előzetesen megtervezték-e. A szaúdi belügyminisztérium közlése szerint a sérüléseik miatt kórházban kezelt kapitány és másodpilóta csütörtök reggel, orvosi engedéllyel Abu-Dzabiba utazott.

Az esetet a Moszad és a Sin Bet is vizsgálja. Egy izraeli tisztviselő szerint Izrael nem kapott meg minden kért információt a szaúdiaktól. Netanjahu szóvivője, David Mencer azt mondta, a másodpilóta átszállítása után az izraeli nyomozók csatlakozhatnak a vizsgálathoz. Arra a kérdésre, hogy felmerült-e iráni érintettség, Netanjahu azt válaszolta, ezt még túl korai megmondani. A Reutersnek nyilatkozó két izraeli biztonsági tisztviselő szerint eddig nem azonosítottak iráni szálat.

Netanjahu és Narendra Modi indiai miniszterelnök hősként méltatta a járat indiai kapitányát, Smit Machchhart. India egyesült arab emírségekbeli nagykövetsége szerint a pilóta állapota javul. A beszámolók szerint a megszúrt kapitány pont ki tudta nyitni még a pilótafülke ajtaját, így a személyzet és az utasok be tudtak törni.

Janív Hajún, az egyik utas szerint amikor betört a fülkébe, a másodpilóta a gép műszerfalát ütlegelte, és kés volt nála. Fojtófogással megragadta, és elkezdte kifelé húzni, miközben hátrakiabált a többi utasnak, akik aztán segítettek lefogni. A gépet ezután stabilizálták, a Reuters és a Flydubai közlése szerint a társaság két, gépen utazó pilótája ment be a pilótafülkébe, átvették az irányítást, és végül ők tették le a gépet Tabukban. Az utasokért a társaság mentesítő gépet küldött, ami szerda este landolt Izraelben.