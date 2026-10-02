T-800-as módjára lettek „öngyilkosok” a humanoid robotok

Az MI-robotikával foglalkozó Figure nevű vállalat a közelmúltban nyugdíjazta Figure 02-es típusú humanoid robotokból álló flottáját. A cég azt írta, hogy a robotok már nem voltak karbantarthatók, ezért úgy döntöttek, hogy teljesen megsemmisítik őket annak érdekében, hogy megvédjék az „egyedi gyártású alkatrészeiket és egyéb szellemi tulajdonukat” attól, hogy más cégekhez kerüljenek.

A bejelentéshez maga Arnold Schwarzenegger kommentelt Brett Adcock vezérigazgatónak azt, hogy „Meg kellene olvasztanotok őket.” Így pontosan ugyanúgy pusztulnának el, mint ahogy Schwarzenegger karaktere a Terminátor 2-ben.

A cég ezután úgy is döntött, hogy ez lesz a megoldás, de a dolog problémás volt. A Figure bejegyzése szerint ugyanis „az Egyesült Államokban és Mexikóban megkeresett fémöntödék egyike sem engedte, hogy egy lítiumion-akkumulátoros robotot ugrassunk a drága berendezéseikbe.”

Egy finnországi acélöntöde Imatrában azonban önként jelentkezett a feladatra, a Figure pedig elkezdte betanítani a robotjait arra, hogy szimulált környezetben sziklákról ugorjanak le.

Amikor a létesítménybe szállították őket, a robotok az extrém hőség ellenére kötelességtudóan, hiba nélkül mentek a „halálba”. A 75 tonnás elektromos ívkemence mindössze 24 óra alatt alatt elvégezte a munkát. Egy látványos videó is készült az esetről, Schwarzenegger is feltűnt egy cameo erejéig.

A vállalat most rendeléseket vesz fel a maradványokból készült fémrudakra, amelyeket darabonként 500 és 1900 dollár közötti áron árulnak. (Gizmodo)