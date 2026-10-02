Welcome to Hell: meghalt Cronos, a Venom frontembere

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63 éves korában váratlanul meghalt Conrad Lant brit heavy metal-zenész, aki a Venom frontembereként nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a newcastle-i együttes óriási hatást gyakoroljon a műfajra. A zenekar közleménye – nem részletezve a halál okát – azt írja:

„Több mint négy évtizeden át Conrad hangja, basszusgitárjátéka és víziója állt a Venom középpontjában. Olyasmit hozott létre, ami örökre megváltoztatta a kemény zenét. A Venom soha nem követte a szabályokat. A saját útját járta. Conrad pedig mindvégig ott állt ennek a középpontjában – megalkuvás nélkül, félelmet nem ismerve és összetéveszthetetlenül.”

A Cronos művésznevet használó, sápadt, bőrszerelésekben fellépő Lant boszorkányokról, a sátánról és az alvilágról szóló teátrális kirohanásaival hatalmas színpadi jelenlétet vitt a zenekarba, amiben basszusgitározott is – írja a Guardian.

Cronos fellép a Venommal a solvesborgi rockfesztiválon 2017. június 9-én.
Fotó: FREDRIK SANDBERG/TT News Agency via AFP

Bár soha nem értek el akkora kereskedelmi sikert, mint az elődeik – a Black Sabbath óta – vagy az utánuk következő thrash metal zenekarok (a brit Top 75-be is csak egyszer kerültek be), a Venom rendkívül nagy hatást gyakorolt a műfajra, a Black Metal című albumuk pedig végül a metal hírhedt alműfajának adott nevet.

Lant London Chelsea negyedében született, de hétéves korában a családja Newcastle-be költözött. A testvérei is zenészek voltak: egyikük dobosként a Prefab Sprouthoz csatlakozott („szarok voltak” – mondta róluk később Lant), egy másik testvére pedig a Venomban dobolt az együttes 21. századi korszakában.

A Venom Guillotine néven indult: Lant 16 évesen csatlakozott hozzájuk, először gitárosként, majd basszusgitárosként, végül pedig énekessé lépett elő, miután az előző frontember távozott. A Venomra átkeresztelt zenekar felállása Lant, Jeff Dunn gitáros (más néven Mantas) és Tony Bray dobos (más néven Abaddon) körül szilárdult meg. 1981-ben jelent meg az első albumuk, a Welcome to Hell. Ezen szerepelt a szándékosan botrányt keltő In League with Satan című dal is, amiben visszafelé lejátszott, az ördögről szóló beszéd hallható, és ami hozzájárult a sátánista képi világ elterjedéséhez a metalban.

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A punkból is merítő Venom az első brit heavy metal zenekarok súlyosságát gyors játékkal fokozta tovább. A Black Sabbath frontembere, Ozzy Osbourne „az ördögről énekelt. Én maga az ördög akartam lenni” – mondta Lant.

2019-ben azt mondta a Guardiannek:

„Bennem megvolt az a takony-, húgy- és szarelem, amit vissza akartam vinni a metalba. Egyre több zenekart láttam, ahol zoknit tömtek a nadrágjukba és rúzst kentek magukra, és őszintén szólva egyszerűen undorodtam ettől. A rohadt életbe, ha a heavy metal jelentett valamit, akkor nyersnek és veszélyesnek kellett lennie, az arcodba kellett másznia.”

Ez a késztetés az 1980-as években további öt albumon jelent meg, köztük a Black Metalon. A lemez démoni borítója és nyers, pokoli hangzása Michael J. Moynihan és Didrik Søderlind, a színtér történészei szerint „kőbe véste” a black metal műfaj néhány alapvető jellegzetességét – írták a Lords of Chaos című könyvükben. Lant, aki a lemez társproducere is volt, azt mondta, a készítése „tiszta káosz volt az elejétől a végéig”: a hangszerelés részét képezte például láncfűrésszel vágott acéllemez, valamint egy rögtönzött koporsó is, amire földet lapátoltak.

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A Venom 1988-ban szünetet tartott, Lant pedig – miután rövid ideig az erdészeti pályán is gondolkodott – Cronos néven szólókarrierbe kezdett, és az 1990-es évek elején két albumot adott ki. A Venom később újjáalakult, és további hét nagylemezt készített; a legutóbbi a 2018-as Storm the Gates volt. A 2000-es évek elején még egy rövidebb szünet következett, amikor Lant egy hegymászás közben szerzett sérülésből lábadozott.

Az 1990-es években fitneszoktatónak is kitanult („rengeteg órát tartottam, rave-et játszottam” – mondta később), emellett párhuzamos karriert kezdett számítástechnikai mérnökként és grafikusként is. A Venom eközben tovább turnézott, még 2026 nyarán is felléptek fesztiválokon.

A Venom tempója, vadsága és sötétsége rendkívül vonzónak bizonyult a metalrajongók új generációja számára az 1980-as években, különösen olyan thrash metal zenekarokra hatottak, mint a Metallica, a Slayer és az Anthrax. „Annyira, de annyira gonosz volt. Ez az őrület egy teljesen új formája volt” – mondta elismerően Scott Ian, az Anthrax tagja a Welcome to Hellről.

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Lant egy másik rajongójával, Dave Grohllal is együtt dolgozott 2004-ben Grohl Probot nevű metal supergroupjában.

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