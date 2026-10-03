19 milliárdot költene a kormány a Budapest-Bécs/Varsó nagysebességű vasút előkészítésére

A péntek esti Magyar Közlönyben megjelent egy kormányhatározat arról, milyen projektekkel jelentkezik Magyarország az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz úgynevezett CEF2 Reflow pályázatára. Ez az uniónak egy olyan finanszírozási programja, amiben a korábbi pályázatokban fel nem használt pénzeket osztják újra.

A kormánydöntés értelmében összesen hat közlekedési projekttel pályázik hazánk, ezek tervezett nettó összköltsége 39,226 milliárd forint, amiből 24,183 milliárd forint lenne az EU-támogatás, a hazai költségvetés 8,8 milliárdot tenne bele, míg két projektbe a partnerek is beszállnának önerővel.

A legnagyobb tétel egy Ferihegyen és Kölnben megvalósítani tervezett közös fejlesztés. Az úgynevezett TARMAC program keretében gurulóút- és előtér-korszerűsítést terveznek azzal, hogy polgári és védelmi célú kettős hasznosításra alkalmassá tegyék a budapesti és a kölni repülőtér egyes részeit. A projekt bruttó összköltsége 22,7 milliárd forint, amelyhez 8,94 milliárd forint uniós támogatást terveznek.

A másik komoly tétel a „Budapest-Bécs/Varsó nagysebességű vasút (NSV) magyarországi vonalszakaszainak létesítéséhez szükséges feladatok elvégzése” projekt, ennek tervezett összköltsége nettó 15 milliárd, bruttó 19,05 milliárd forint. Ez utóbbiból 11 milliárdot igényel meg a kormány támogatásként, míg a hazai költségvetésből 8 milliárdot tenne bele.

A pénzből úgynevezett elvi vasúti létesítési engedélyezési tervdokumentáció készülne a nagysebességű vasút nyíltvonali szakaszaira, emellett készítenének vasúthatósági létesítési engedélyezési tervdokumentációt az NSV és meglévő vasúti hálózat nyíltvonali kapcsolataira, továbbá kapcsolódó tervpályázati, városépítészeti és egyéb kiegészítő tervezési feladatokra is jutna belőle.

Az európai nagysebességű vasúthálózat tervei már évek óta ismertek, 2021-ben az volt a terv, hogy a 2030-as években kezdődik az építkezés. Az NSV új, külön pályás, 250–320 km/órás sebességre tervezett vasúti infrastruktúra lesz, egy olyan hálózat, amin a távolsági és nemzetközi vonatok a lassabb elővárosi és tehervonatoktól elkülönülve közlekedhetnek. A közép-európai NSV-fejlesztésről a V4-ek júniusi gödöllői csúcsán is aláírtak egy memorandumot.

A Magyar Közlöny szerint a kormány a további négy projektet nyújtja be az uniónak: