Bántalmazás miatt indult eljárás budapesti rendőrök ellen

Hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás miatt eljárás indult azokkal a budapesti rendőrökkel szemben, akikről az RTL Híradó szerint egy budapesti plázában falnak nyomva megbilincseltek, majd a földre löktek egy nőt. A megbilincselt nő és az anyja ellen ugyanakkor hivatalos személy elleni erőszak miatt indult eljárás a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen. Minderről a Központi Nyomozó Főügyészség tájékoztatta a Telexet.

Az eset még augusztus elején történt, arról pénteken számolt be az RTL. Úgy tudni, hogy a nő és anyja összeveszett egy telefonbolt eladójával, aki kihívta rájuk a rendőröket. Azok egy üvegfalnak nyomva, a karját hátracsavarva bilincselték meg a lányt, az anyja azután kezdte videóra venni az esetet. A lány állítása szerint a rendőrök a földre lökték és húzták-vonták őt, közben pedig végig megalázóan beszéltek. Később az anya is a földre került. Az akció végén mindkettejüket előállították.

A két nő ügyvédje szerint a rendőrök szabálytalanul járhattak el és túlzott erőszakot alkalmaztak, mivel a védencei nem tanúsítottak ellenállást az eljárás során.