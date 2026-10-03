Kigyulladt egy késő barokk templom Borsodban

Teljes terjedelmében ég egy templom tetőszerkezete a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Radostyánban, az Ady Endre utcában. A református templom födémje beszakadt, a tűz a belső részeket is érinti. A kazincbarcikai, a szendrői és a miskolci hivatásos tűzoltók több vízsugárral oltják a lángokat, közölte a Katasztrófavédelem.

A Magyar Református Örökségtár adatai szerint középkori eredetű templomot 1784-ben kibővítették és késő barokk stílusban átalakították. 1805-ben épült bejárati előcsarnoka. Famennyezete 1784-ből való, ezt 1928-ban újrafestették.

A Tiszáninneni Református Egyházkerület az oldalán arról írt, hogy a tűz a szomszédos temetőből terjedt át. Elpusztultak a festett mennyezeti kazetták, a padok, az orgona, a tető és a harangláb. A templomból csak a falak maradtak. „Nemzedékek hitének és áldozatvállalásának drága emléke volt ez a templom. A veszteség múlandóságunkra figyelmeztet: törékeny mindaz, amit itt a földön maradandónak gondolunk. Megrendülésünkben Isten örökkévaló hűségébe kapaszkodhatunk” - írta az egyházkerület.

A lángoló templomról a térség országgyűlési képviselője tett közzé egy videót:



