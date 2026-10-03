Komjáthi Imrét választotta elnökévé az MSZP

Ismét Komjáthi Imrét választotta elnökévé az Magyar Szocialista Párt – írja a párt a közleményében. Mint írták, egyhetes szavazáson döntött a tagság, amit a szervezet történetében először online bonyolítottak le. Az eredmény talán nem okozott nagy meglepetéseket, tekintve, hogy eddig is Komjáthi látta el az elnöki feladatokat.

Komjáthi Imre, az MSZP társelnöke beszédet mond. Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

„A folyamatban minden tag részt vehetett, a szavazásra 2026. szeptember 28., hétfő 10.00 és 2026. október 2., péntek 16:00 között került sor” – írták. Az elnöki megbízásért az MSZP szabályait betartva bármely párttag elindulhatott. Az MSZP helyi szervezeteinek és tagjainak jelölései alapján az elnöki feladatok ellátásáért Komjáthi Imre és Lovasi Gábor mérettette meg magát. Lovasi Gáborra 116 ember szavazott, míg Komjáthi Imrére 318-an, így 73,3 százalékos eredménnyel utóbbi lett a nyertes, így az MSZP elnöki feladatait 2026-2028 között ő látja el. Az MSZP országos vezetését a következő két éves időtartamra az MSZP 2026. október 17-ei Tisztújító Kongresszusa választja majd meg.

Mint közleményükben írták, a MSZP-sek szerint „a helyzet egyértelmű: a hazai baloldal feladata, hogy újrafogalmazza önmagát, hogy sok év választási rendszerből adódó vitái, önfelélő veszekedései után új, hiteles, érvényes hangjává váljon mindazoknak, akik a társadalmi szolidaritás, a segítségnyújtás, a szabadság, az összekapaszkodás és a fenntarthatóság ügyeit előbbre helyezik a gazdasági növekedés hajszolásánál.” Komjáthi hasonlóan fogalmazott a választások után egy Facebook- bejegyzésében is, amiben arról írt, hogy szerinte annak ellenére is bőven van még kraft az alakulatban, hogy nem indultak a választásokon.