Már több mint 5000 embert vettek őrizetbe a francia diáktüntetések miatt

Csak pénteken 1747 embert vettek őrizetbe Franciaországban azokon a tüntetéseken, amelyeken a tanulók az eszköz- és tanárhiány ellen tiltakoznak – jelentette be péntek este a francia belügyminiszter. Laurent Nunez azt mondta, a demonstrációk országszerte eddig 735 tanintézményt érintettek, közülük 158-ból erőszakos cselekményeket is jelentettek, például tárgyakat dobáltak a rendőrök, tanárok, újságírók felé. Hatósági adatok szerint hétfőtől péntekig már több mint 5000 őrizetbe vétel történt.

A miniszter elítélte az erőszakos cselekményeket, amikre szerinte a radikális baloldali Engedetlen Franciaország (LFI) bújtja fel a tiltakozókat. Korábban a belügyminisztérium figyelmeztetett arra is, hogy a zavargásokban több tucat rendőr és csendőr is megsebesült.

Fotó: FRED TANNEAU/AFP

Édouard Geffray oktatási miniszter - miután találkozott a tiltakozások szervezőivel - bejelentette, hogy akciótervet indítanak a tanárhiány jelentette probléma megoldására, valamint a tanrend felülvizsgálatára. Emlékeztetett azonban arra is, hogy a 2027-es iskolai évről már nem ő fogja meghozni a döntéseket, a jövő áprilisban esedékes elnökválasztásra utalva.

A középiskolások tiltakozó mozgalma szeptember 21-én kezdődött a Párizshoz közeli Créteil Saint-Exupéry nevű gimnáziumában, ahol több tanári állás is betöltetlen volt. Ott a megmozdulás elérte a célját: az intézménybe szerdán három új tanárt neveztek ki, így a diákok befejezték a tiltakozást. Az eleinte a nagyvárosok elővárosainak középiskoláiban elterjedt tiltakozás pénteken már a nagyobb és közepes városok belsőbb kerületeit is érintette. (MTI)