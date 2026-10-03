Matolcsy György nem fogadja el a gyanúsítását az Erste-ügyben, panasszal élt ellene

Panasszal élt, nem fogadja el gyanúsítását az Erste-ügyben Matolcsy György, volt jegybankelnök – írja a Telex. Az MTI-nek küldött közleményében azt írta: „2026. szeptember 22-én a nyomozó hatóság gyanúsítottként hallgatott ki egy, a Magyar Nemzeti Bank 2023–2024-es felügyeleti eljárásaival összefüggő ügyben. A gyanúsítást nem fogadom el”.

Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

A Nemzeti Nyomozó Iroda tájékoztatása szerint múlt kedden a nyomozók hét embert hallgattak ki gyanúsítottként, köztük az MNB volt elnökét is, abban az ügyben, ami a jegybank új vezetésének feljelentésére indult. Az Országos Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint mind a hét személyt hivatali visszaéléssel gyanúsították meg, majd mindegyikük házában házkutatást tartottak, illetve adatokat mentettek a mobil eszközeikről.

A botrány még tavasszal robbant ki, amikor a jegybankot Matolcsy előtt vezető Simor András arról beszélt: az MNB egyik alelnöke nyomást gyakorolt az Erste Bankra, hogy távolítsák őt el a bécsi Erste Group felügyelőbizottságából. A volt jegybankelnök elmondása szerint ugyanis 2023-ban behívták az Erste Bank Magyarország vezérigazgatóját, az MNB központjába, leültették egy ablaktalan, szűk szobában, és az egyik alelnök közölte vele, hogy ameddig Simor az Erste Bank bécsi felügyelőbizottságának tagja, addig a bankfelügyelet „rendkívül szigorúan és nagyon kellemetlenül” fog eljárni az Erste Bank Magyarországgal. Simor kijelentései után a jegybank belső vizsgálatot indított, ami végén lényegében igazat adtak Simornak. Ezután tettek feljelentést.

Matolcsy a történtekről egy magyarázkodós videót is készített, amit a saját Youtube csatornájára tett ki, ezt itt lehet megnézni.