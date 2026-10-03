Őrizetbe vették az autóst, aki büntetőfékezett egyet, majd gumilövedékes fegyvert fogott a mögötte jövő sofőrre

Őrizetbe vettek egy budapesti férfit, aki péntek este indokolatlanul fékezett egy másik közlekedő előtt, majd gumilövedékes fegyvert fogott rá az M44-es autóút Békés megyei szakaszán – írja a police.hu. A gyanú szerint ittasan, jogosítvány nélkül vezető férfi őrizetben van.

Fotó: Mehes Daniel/Daniel - stock.adobe.com

Elfajult egy nézeteltérés két közlekedő között október 2-án, pénteken este az M44-es autóút Békés megyei szakaszán, miután egyikük intenzíven, indokolatlanul fékezett a másik előtt. A lassításra kényszerített sofőr megpróbált kitérni a helyzetből, visszasorolt a szélső sávba, ekkor egymás mellé kerültek. Szóváltás alakult ki közöttük, majd a fékező fegyvert fogott a másik kocsi sofőrjére. A történtek után a sértett autós a legközelebbi pihenőhelynél megállt és hívta a rendőrséget. Személyi sérülés nem történt, de fennállt a veszélye, közölte a rendőrség.

A fékezőt végül motoros rendőrök tartóztatták fel Békéscsaba határában, majd kollégáik előállították őket a Rendőrkapitányságra. Nem egyedül volt a kocsiban, vele utazott a felesége és két gyereke is. Az őrizetbe került budapesti férfi a gyanú szerint ittasan vezetett, a történtek után büntetőeljárás indult ellene. A férfinek ráadásul vezetői engedélye sem volt, ezért szabálysértési eljárás indult ellene. A rendőrök vizsgálják az eset részleteit, a gumilövedékes fegyvert lefoglalták.