A cseh elnök nem szavaz, inkább motorozni megy a választás alatt

Petr Pavel cseh köztársasági elnök bejelentette, hogy külföldön töltött szabadsága miatt sajnálatos módon nem vesz részt a jövő heti önkormányzati és szenátusi választásokon. Ő is érezhette, hogy államfőként nem az efféle megoldásokat szokták példaértékűnek szoktak nevezni, legalábbis a saját szóvivője is „tervezési hibának” minősítette az esetet.

Fotó: Facebook / Petr Pavel

A prágai sajtó aztán kiderítette, hogy az elnök Marokkóban van egy rallyversenyen, és valószínűleg még a választás alatt is Észak-Afrikában fog motorozni. Pavel szenvedélyes motoros, került már kórházba zártpályás esése miatt, ő szokta felvezetni a prágai Harley-felvonulást, és imád elvegyülni a MotoGP versenyzői között is a brünni nagydíjon. A Hungaroringen szinte inkognitóban, a versenyre akkreditált sportfotósként fényképezte végig az idei Forma-1-es nagydíjat a pálya szélén, miközben azért közjogi méltóságokkal kellett paroláznia.

Petr Pavel cseh elnök fotósmellényben a Hungaroringen. Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

Pavel azonban most szinte minden oldalról komoly kritikákat kap, hogy a választástól távol maradva is inkább motorozik. „Az elnöknek mint legfőbb közjogi méltóságnak meg kellene jelennie az urnáknál és jó példát kellene mutatnia” – mondta például Ales Juchelka, a Pavellel szembenálló ANO munkaügyi minisztere, azt is megjegyezve, hogy a választások időpontját az elnök jelöli ki, vagyis azt nehezen mondhatja, hogy a szabadsága tervezésénél ez kiesett a fejéből.