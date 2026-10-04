A hútik szerint rakétákkal és drónokkal támadták a Saudi Aramco egyik rijádi létesítményét

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Ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadták meg a Saudi Aramco egyik létesítményét Rijádban – állítják a jemeni hútik. Az Iránnal szövetséges fegyveres csoport szerint az akció válasz volt a jemeni fővárost, Szanaát és más tartományokat ért szaúdi támadásokra – írja a Reuters.

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Egy szemtanú szombaton arról számolt be a hírügynökségnek, hogy nagy füstoszlopot és lángokat látott egy rijádi Aramco-létesítmény közelében. A szaúdi hatóságok egyelőre nem erősítették meg, hogy valóban támadás érte volna az olajvállalat létesítményét, az Aramco pedig nem válaszolt a Reuters megkeresésére.

A hútik és Szaúd-Arábia között az utóbbi időben ismét kiéleződött a konfliktus, a jemeni fegyveres csoport egyre gyakrabban támad szaúdi városokat és energetikai létesítményeket.

A hútik már a múlt héten is azt állították, hogy rakétákkal és drónokkal támadták az Aramco janbui létesítményeit. Szaúd-Arábia akkor azt közölte, hogy hat, Taif és Janbu térsége felé tartó ballisztikus rakétát fogtak el. Az Aramco létesítményeiben keletkezett károkról nem számoltak be.

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