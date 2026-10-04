Leégett a műemléki védelem alatt álló radostyáni református templom, megsemmisült a 264 éves barokk fa harangtorony is

Teljesen leégett a műemléki védelem alatt álló református templom és a mellette álló, 1762-ben épült fa harangtorony a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Radostyánban. A szombat délutáni tűz a temető felől terjedt át az épületekre, a templomból végül csak a falak maradtak meg – írja az MTI.

A tűzben megsemmisült a templom tetőszerkezete, festett kazettás famennyezete, padjai és orgonája, valamint egy értékes biblia is. Elpusztult a templom mellett álló, 16 méter magas, hatszögletű barokk fa harangtorony is, amely a magyarországi faépítészet ritka, épségben fennmaradt emléke volt.

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

A templom története a középkorig nyúlt vissza: a református közösség a források szerint már 1595-ben használta az itt álló középkori kőtemplomot. Az épület nagyrészt 1784-ben nyerte el későbbi formáját, ekkor emelték meg a falait, bővítették ki kelet felé, és ekkor készült el kazettás jellegű famennyezete is. A templom 1953 óta állt műemléki védelem alatt.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter „felbecsülhetetlen értékű veszteségnek” nevezte a történteket. Mint írta, „nemcsak egy templom égett le Radostyánban: évszázadok pótolhatatlan kulturális és lelki öröksége vált a lángok martalékává”.

A tüzet kazincbarcikai, szendrői, ózdi és miskolci tűzoltók fékezték meg, vasárnap még az utómunkálatok zajlottak. A Magyar Református Szeretetszolgálat gyűjtést indított a templom és a harangtorony újjáépítésére.