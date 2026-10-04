Trump közzétette egy republikánus szenátor telefonszámát, mert az nem akarja eltörölni az óraátállítást

Donald Trump amerikai elnök közzétette Tom Cotton republikánus szenátor állítólagos telefonszámát, és arra biztatta az arkansasiakat, hogy hívják fel – írja a Reuters. Trump azért neheztel párttársára, mert Cotton ellenzi az elnök által támogatott törvényjavaslatot, amely eltörölné az évi kétszeri óraátállítást, és állandóvá tenné a nyári időszámítást.

Részlet Trump bejegyzéséből a Truth Social-on.

Trump szerint az amerikaiak többsége szeretné, ha délután tovább lenne világos. Cotton viszont arra figyelmeztetett, hogy így télen később kelne fel a nap, ezért sok gyereknek sötétben kellene iskolába mennie. „Senki sem szereti az óraátállítást, én sem”, írta Cotton, de szerinte az Egyesült Államok korábban már többször próbálkozott az állandó nyári időszámítással, és végül mindig visszavonta. A Reuters felhívta a Trump által közzétett számot, de csak egy hangposta jelentkezett, amelyből nem derült ki, hogy valóban Cottoné-e.

Fotó: KENT NISHIMURA/AFP

Trump szombaton három Truth Social-posztot szentelt az óraátállításnak, majd a Fehér Házban tartott ötperces sajtóbeszélgetésének több mint felében is erről beszélt. Szerinte az óraátállítás „mindenkit összezavar”, a korábbi sötétedés miatt pedig az emberek elkésnek a találkozókról és a vacsorákról. A lelkes golfozó elnök azt is felhozta érvként, hogy így nehéz 14 lyuknál többet lejátszani, mielőtt besötétedik.

A törvényjavaslatot júliusban már elfogadta a képviselőház, a szenátusban azonban több republikánus is ellenzi. John Kennedy louisianai szenátor a héten azt mondta, a javaslat „halottabb, mint a diszkó”, és szerinte a republikánus többség vezetője, John Thune nem is fogja szavazásra bocsátani.

Nem ez az első alkalom, hogy Trump nyilvánosságra hozza egy republikánus szenátor telefonszámát. 2015-ben, első elnökválasztási kampánya alatt egy rendezvényen felolvasta Lindsey Graham számát, akit akkor „idiótának” nevezett. Később kibékültek, Graham pedig Trump egyik legismertebb kongresszusi szövetségese lett.