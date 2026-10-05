Elkésve perelt az ÁSZ, ezért megszüntették a Biró Ferenc eltávolításáért indított pert

Megszüntette a Fővárosi Törvényszék azt a közigazgatási pert, amit Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke indított Biró Ferenc Pál, az Integritás Hatóság elnöke ellen. Az ÁSZ azt szerette volna, hogy a bíróság szüntesse meg Biró elnöki jogviszonyát, a törvényszék azonban nem is vizsgálta érdemben a keresetet, mert azt Windisch késve nyújtotta be.

Az ÁSZ június 16-án fordult a bírósághoz, arra hivatkoztak, hogy az ügyészség június 5-én vádat emelt Biró ellen különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és közokirat-hamisítás miatt. A bíróság szerint azonban az ÁSZ elnöke elkésett, ugyanis 90 napja lett volna a per megindítására, ezt azonban jócskán túllépte, hiszen Birót már 2025 januárjában gyanúsítottként hallgatták ki. A pert ezért a Fővárosi Törvényszék hétfői közleménye szerint meg is szüntették.

Biró Ferenc Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A Windisch–Biró konfliktus 2025 elején kezdődött, de csak a kormányváltás után mérgesedett el látványosan. Amikor Windisch 2026 júniusában kezdeményezte Biró jogviszonyának megszüntetését, Biró azt állította, hogy az ellene indult eljárás politikai célú, Windischről pedig azt mondta, hogy „a bukott hatalom egyik utolsó embere politikai küldetést teljesít”. Szeptemberben Biró bírósági ellenkérelmet adott be, és azt állította, hogy Windisch keresete veszélyezteti az Integritás Hatóság működését és az uniós források hazahozatalát.