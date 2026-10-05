Gajdos az Élő Környezetért Felelős Bizottság vadászó alelnökéről: A minisztériumban semmilyen tisztséget nem tölt be és semmilyen feladatot nem lát el

„Az állatokkal szembeni minden erőszakot, ahogy az eddigi életemben, most is elítélem. A vadászat továbbra is a lehető legtávolabb áll a lelkemtől. Nem tudnék a szemébe nézni, majd elvenni az életét. Ez a személyes meggyőződésem, és ez soha nem fog változni” – írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook-posztjában, amiben arra reagált hosszan, hogy kiderült; Kaprinyák Tibor, az Élő Környezetért Felelős Bizottság alelnöke hobbivadász.

Gajdos azt írta, amikor az Élő Környezetért Felelős Minisztérium feladatköre összeállt, akkor kifejezetten figyelt arra, hogy a vadászat ne kerüljön a Minisztériumhoz. „Meggyőződésem ugyanis, hogy az állatjólétért hitelesen és következetesen küzdeni a vadászattal a portfólióban nem lehet. Ugyanezt az elvet követtem a minisztérium felső vezetésének a kiválasztásakor is. Csak olyan emberekkel dolgozom együtt, akik ezzel a szemlélettel teljesen egyet tudnak érteni” – írta Gajdos, azzal folytatva, hogy a minisztériumért ő a felelős, ezért szeretne egyértelmű választ adni Kaprinyákról, méghozzá azt, hogy Kaprinyák országgyűlési képviselő, és „a minisztériumban semmilyen tisztséget nem tölt be és semmilyen feladatot nem lát el”.

„Ez nem a személyével szembeni bármilyen aggály, vagy bármi egyéb dolog miatt, hanem ez egy elvi kérdés” – tette hozzá Gajdos, aki elmagyarázta azt is, hogy „van egy másik szint”, az országgyűlés és annak bizottságai, amelyek összetételéről minden párt saját frakciója dönt. „A Tisza frakció Kaprinyák Tibor képviselő urat jelölte az Élő Környezet Bizottságba. A képviselők munkájára ráhatással nem vagyok, a bizottság pedig a parlamenti intézményrendszer részeként ellenőrző szerepet tölt be a minisztérium felett” – közölte Gajdos.