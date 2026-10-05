Gyula fideszes polgármestere „elvi éllel vallja”, hogy a nemzeti gyásznap nem szólhat az aktuálpolitikai véleményéről, de mindenkit emlékeztetett arra, hogy megvan a véleménye Magyar Péterről

„Az október 6-i ünnepi megemlékezés kivételesen 16 órakor kezdődik. A változás oka az, hogy a gyulai Honvédtiszti Emlékhely lesz a központi állami ünnepség helyszíne. A megemlékező beszédet a kormány egyik tagja tartja” – közölte Facebook-oldalán Gyula fideszes polgármestere, Görgényi Ernő, hozzátéve, hogy azt egyelőre nem közölték vele sem, melyik lesz az a kormánytag, aki beszédet mond Gyulán.

Mindenesetre Görgényi közölte, hogy támogatják az előkészítést és a szervezést, mert „ebben a végletesen megosztott, ellenségeskedő közéleti, társadalmi hangulatban sem lehet kétséges, hogy a nemzeti gyásznapon nincs helye széthúzásnak, viszálykodásnak”.

Gyula fideszes polgármestere ezután kifejtette bejegyzésében, hogy „október 6. biztosan nem az a nap, amikor a politikai nézetkülönbségek kifejezésének van helye. Ez nem lehet az a nap, amikor pártállás szerint külön tartanak megemlékezést a gyulaiak, a magyarok. Azokra az aradi vértanúkra emlékezünk, akik Gyulán tették le a fegyvert, majd Aradon a nemzet mártírjaként az életüket adták hazánkért, a magyar haza szabadságáért és függetlenségéért”.

Mindezek után azonban valamiért mégis kikívánkozott belőle az alábbi információ:

„Akik ismernek, jól tudják, hogy mi a véleményem Magyar Péterről és kormányáról, akik nem ismernek, ők pedig szerintem el tudják képzelni. Akik pedig ismernek, azt is tudják rólam, hogy elvi éllel vallom és képviselem azt, hogy a nemzeti gyásznapon nem szólhat a megemlékezés sem az én aktuálpolitikai véleményemről, sem más politikus aktuálpolitikai nézeteiről.”

Vagyis Görgényi elvi éllel vallja, hogy ezen a napon nincs helye az aktuálpolitikai véleményének, de azért biztos, amit biztos, mindenkit emlékeztetett arra, hogy megvan a véleménye Magyar Péterről.

Bejegyzését azzal zárta, hogy közölte, az október 6-i megemlékezés egyébként eddig sem önkormányzati ünnepség volt, és amióta ő a polgármester, azóta a gyulai várkertben Hende Csaba, Németh Szilárd, valamint az Orbán-kormány helyettes államtitkáraként Ruszin-Szendi Romulusz is volt ünnepi szónoka a rendezvénynek.

„Úgy emlékszem, hogy mindannyian emelkedett, aktuálpolitikai üzenetektől mentes beszédet mondtak, fejet hajtva az aradi vértanúk előtt. Remélem, hogy a holnapi ünnepségre is így emlékszünk majd vissza” – jegyezte meg Görgényi.

12:47 - Frissítés: A cikkünk alatt egy Facebook-kommentben üzente meg Magyar Péter miniszterelnök Görgényinek, hogy „van egy jó híre” a polgármesternek: ő mondja a beszédet a megemlékezésen.