Itt az eheti román miniszterelnök-jelölt: most egy pártokon kívüli ex-újságírónak kellene összehoznia a többséget

A kormány májusi megbuktatása óta hétfőn már negyedszer nevezett meg egy új miniszterelnök-jelöltet Nicușor Dan román elnök. A megbízatást ezúttal Luca Niculescu kapta, most neki kellene megpróbálnia azt, ami az elődeinek nem sikerült: összehozni egy épkézláb többséget a román parlamentben.

Amióta Ilie Bolojan kormányát a tavasszal egy bizalmatlansági indítvánnyal megpuccsolta a korábbi koalíciós társ PSD – a nevében szocdem párt egyre inkább a közvélemény-kutatásokban fölényesen vezető szélsőjobbos AUR-hoz közeledik –, senki nem képes megszerezni a parlamenti többséget. Az AUR előrehozott választásokra játszik, a PSD főleg azzal foglalkozik, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) padsoraiból elcsaklizzon néhány képviselőt, Nicușor Dan elnök pedig azt próbálja megakadályozni, hogy a szélsőjobb már most helyzetbe kerüljön – a jelöltjei azonban nem tudják összehozni a szükséges többséget.

A mostani jelölt mögött úgy tűnik, nem áll jelentős erőcsoport. Luca Niculescu korábban újságíró-főszerkesztő volt, majd diplomata lett: hat éven át Párizsban volt román nagykövet, jelenleg külügyi államtitkár, az elmúlt években a román OECD-csatlakozásért felelt. Az egyértelmű pártkötődés hiánya várhatóan akkor is a gyengesége lesz, ha megválasztják. A várakozások szerint ez most nem tűnik teljesen lehetetlennek, a nagy pártok most már állítólag keresik a megegyezés lehetőségét.

Luca Niculescu román miniszterelnökjelölt, itt még párizsi nagykövetként. Fotó: DANIEL PIER/NurPhoto via AFP

„A választás a pártokkal való mai konzultációk után született meg. Azt a személyt választottuk, akinek a legnagyobb esélye volt a többség megszerzésére” – mondta az elnök a döntése bejelentésekor, és kijelentette, hogy a kijelölt miniszterelnök szabadon tárgyalhat, és meghatározhatja a jövőbeli végrehajtó hatalom összetételét.

Luca Niculescu a nyugati orientáció fontosságát hangsúlyozva lépett a színre: „Az első küldetés: parlamenti többséget teremteni egy olyan kormány megszavazásához, amely mélyen az Európa-párti irányban gyökerezik. Ígérem, hogy komolyan fogom venni a közpénzek felhasználását, és olyan államot fogok hozni, amely a lehető legjobban működik a polgárai számára” – mondta a kijelölt miniszterelnök.