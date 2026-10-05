Izrael kitiltotta a brit Zöld Párt vezetőjét, miután a párt a cionizmust a rasszizmussal tette egyenlővé

Az izraeli külügyminisztérium bejelentette, hogy megtiltotta Zack Polanski, a brit Zöld Párt vezetőjének az országba való belépését, miután a párt tagjai elfogadtak egy indítványt, amely a cionizmust a rasszizmus egyik formájává nyilvánította. A tárca az indítványt „egyértelmű antiszemita szövegnek” minősítette, amely túllépi „a legitim politikai vita határait”.

Polanski egyébként nem vett részt a vasárnapi szavazáson. Az indítvány, amely megosztotta a párt vezető személyiségeit, a cionizmust egy „etnonacionalista zsidó államot” támogató ideológiaként határozza meg, és „egyetlen demokratikus palesztin államot” támogat a történelmi Palesztina egészében. „A cionizmus valódi, anyagi megnyilvánulása a palesztinok történelmi és folyamatos dehumanizálása, kitelepítése, kisajátítása, jogfosztása és elpusztítása” – áll a párt indítványában.

Zack Polanski Fotó: THOMAS KRYCH/Anadolu via AFP

Néhány zsidó csoport bírálta az indítványt, és "a zsidó közösség elleni támadásnak" nevezte. „A cionizmus antirasszizmus, menedéket teremt a zsidóknak ősi hazájukban az azon kívül évezredekig tartó üldöztetés után” – áll a Brit Zsidók Képviselőházának és a Zsidó Vezetői Tanácsnak a közleményében.

Az izraeli külügyminisztérium szerint a javaslat „folt az Egyesült Királyság történelmén”. (BBC)