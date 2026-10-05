Már nem találsz ketreces tojást a SPAR saját üzleteiben

Ha tojást vásárolsz a SPAR-ban, mostantól egy fontos változást tapasztalhatsz: a vállalat saját üzemeltetésű SPAR, City SPAR és INTERSPAR üzleteiben teljesen megszűnt a ketreces tartásból származó tyúktojások értékesítése. A polcokon mélyalmos, szabadtartású és bio tojások közül választhatsz.

Ma már többféle nem ketreces tartásból származó tojás közül válogathatsz a SPAR üzleteiben, ugyanis a ketreces tojások helyét különböző tartási rendszerekből származó termékek vették át. A kínálatban ma már a mélyalmos tojások képviselik a legnagyobb arányt, mellettük pedig szabadtartású és bio tojásokat is találsz. Ha tehát a SPAR saját üzemeltetésű üzleteiben vásárolsz tojást, biztos lehetsz benne, hogy a polcokon már csak nem ketreces tartásból származó tojások közül választhatsz.

Mit jelentenek a tojásokon található számok?

Ha már nézted a tojások héján lévő kódot, biztosan feltűnt az első szám. Ez mutatja meg, milyen tartási rendszerből származik a tojás:

0 - bio: ökológiai tartásból származó tojás;

1 - szabadtartás: a tyúkok számára kültéri terület is rendelkezésre áll;

2 - mélyalmos tartás: alternatív tartás, a tyúkok nem ketrecben élnek;

3 - ketreces tartás.

A kód többi része többek között az országot és a termelőt jelöli. Vagyis, ha gyorsan szeretnéd ellenőrizni, milyen tartásból származik a tojás, elég a héjon lévő kód első számát megnézned.

Mit jelent a nem ketreces tartás?

A különböző tartási rendszerek között vannak különbségek. A mélyalmos tartás nagyobb mozgásteret biztosít a tojótyúkoknak, és lehetőséget ad a természetes viselkedésre, például a kapirgálásra, a porfürdőzésre, illetve a fészek vagy ülőrúd használatára. A szabadtartású rendszerben ezen felül kültéri terület is rendelkezésre áll. Ha tehát tojást választasz, nemcsak az árat vagy a méretet érdemes megnézned: a csomagoláson és a tojás héján található jelölésekből is tájékozódhatsz.

Magyar beszállítóktól érkeznek a tojások

A SPAR a tojáskategóriában 100%-ban magyar beszállítókkal dolgozik, amelyek jellemzően saját állományból, illetve többségében magyar gazdaságokból szerzik be a tojást. A ketreces tojások kivezetését a meglévő beszállítói körrel valósította meg a vállalat. A SPAR az átállás során arra törekedett, hogy a vásárlók számára folyamatosan elérhetőek legyenek a megfelelő alternatívák, így a változás ne választékcsökkenést, hanem a nem ketreces tojások kínálatának erősödését jelentse.

Egyre több vásárló választ nem ketreces tojást

A bolti kínálat változásával a vásárlói szokások is átalakultak. A mélyalmos, szabadtartású és bio tojások iránt egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik, így ma már ezek a termékek töltik meg a polcokat a SPAR saját üzemeltetésű üzleteiben. A változás a tojás jelentősége miatt sem elhanyagolható: a SPAR 2025-ben több mint 12 millió doboz tojást értékesített Magyarországon.

A franchise rendszerben működő SPAR üzletekben a választék kialakítása az egyes partnerek döntésén múlik, a SPAR azonban őket is ösztönzi a nem ketreces tojások minél nagyobb arányú bevezetésére.