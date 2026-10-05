Orbán Anita: Mélyen elítélem magyar állampolgárok megbélyegzését, listázását, fenyegetését

„Mélyen elítélem magyar állampolgárok – Kerkez Milos és Hidvéghi Balázs – megbélyegzését, bárminemű listázását, esetleges fenyegetését”

– kezdi Facebook-posztját Orbán Anita. A külügyminiszter nyilatkozatának előzménye, hogy a napokban előbb a magyar labdarúgó válogatott balhátvédje, Kerkez Milos került fel egy oldalra, ami Ukrajna ellenségeit listázza, majd később Hidvéghi Balázs fideszes képviselő is követte.

Fotó: Németh Dániel/444

A Mirotvorec nevű oldal háttere meglehetősen homályos, de nincs köze az ukrán államhoz, sőt, a radikális nacionalistákhoz köthető oldal inkább problémát jelent a kormánynak. Kerkez Milos a magyar-ukrán Nemzetek Ligája-meccs után került fel a listára, miután édesapja egy Russian Paradise című orosz nacionalista hiphop-szám kíséretével posztolt egy videót a meccs végén történt tömegbunyóról, írta korábban a Telex. Hidvéghi pedig azután került fel, hogy kritizálta a magyar kormányt, amiért nem állt ki Kerkez és a listára szintén felkerült apja mellett.

Orbán Anita most azt is írta, egész hétvégén a kormányülés közben is folyamatosan egyeztetett ukrán kormányzati képviselőkkel, az MLSZ-szel, a nagykövetséggel és kollégáival azért, hogy minden érintett a saját területén tegyen a helyzet rendezéséért.

„Ugyanakkor felhívom a figyelmet, hogy a szóban forgó honlap nem hivatalos ukrán állami csatorna, és nem tisztázott, hogy pontosan kik üzemeltetik”

– tette hozzá a külügyminiszter.

Hétfőn délután egyébként a Fidesz-frakció kiadott egy közleményt, „Az ukrán vezetés inasba rakta Magyar Pétert és kormányát” címmel, melynek a folytatása is hasonlóan erős: ebben azt írják, azért kerülhetett fel Kerkez és Hidvéghi a listára, mert az ukrán vezetés (amelynek ugye nincs köze az oldalhoz) „bohócnak nézi Magyar Pétert és kormányát”.

„A lépéssel Ukrajna egyértelműen a dominanciáját mutatja ki a gyenge, tehetetlen, brüsszelbarát magyar kormány felett. Ide vezetett Magyar Péter és a Tisza-kormány elvtelen, meghunyászkodó külpolitikája, amely a kampányban nyújtott támogatást és a hazánknak amúgy is járó uniós forrásokat megalkuvással és behódolással akarja meghálálni”

– írja a Fidesz-frakció, amely azonban arról hallgat, hogy mit mutatott ki az, hogy korábban, még a Fidesz-kormány alatt Orbán Viktort, Szijjártó Pétert és Várhelyi Olivért is feltették a listára.