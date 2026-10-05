Seregnyi háziállatot, köztük egy csigát is megáldottak vasárnap

Kutyákat, macskákat, egy csigát és még egy akváriumostul érkező teknőst is megáldottak Manilában és Santiagóban Assisi Szent Ferenc ünnepén - írja az Euronews. A gazdák garmadája érkezett házikedvencestül vasárnap a templomokba, hogy a papok szenteltvízzel megáldják állataikat és imát kérjenek azok egészségéért.

Világszerte október 4-én ünneplik az állatok világnapját, ám a katolikusoknál ez vallási esemény is, hisz ezen a napon halt meg Assisi Szent Ferenc, az állatok védőszentje. Előtte tisztelegve több országban is papok imádkoztak az állatokért, miközben a családok kedvenceikkel együtt a templomokban és azok előtt várakoztak.

A videóriport alapján nem semmi teljesítmény ilyenkor Chilében papnak lenni, az egyik santiagói atyát majdnem eltiporják a kedvenceikkel felfegyverzett középkorú nők, miközben egy társuk szemből kisállat urnával tör magának utat. Egy végeláthatatlan gazdatengerben törtető pap arcába jobbról félszemű kis csivavát tolnak, balról egy nyúl tulajdonosa érkezik. Harmadik, szerencsésebb bajtársuk egy nénivel találja szemben magát, aki akváriummal teli kézzel várja, hogy mit sem sejtő teknőse végre szenteltvízben pancsolhasson.

Manilában látszólag valamennyivel csillesebb volt a helyzet, a kutyák aspiráló ministránsok módjára ültek a templom padjaiban, szentelésre várva. A káoszos, papostromlós, heringpartis santiagói iskolával szemben itt sokkal szolidabban, sorban állva érkeztek a gazdik és a jószágok, két fehér uszkárt sárga fodros ruhában és színben passzoló horgolt kalapban vittek a pap elé, az esemény sztárja, az egy szem szárazföldi csiga dobozban érkezett.