A látogatók szeme láttára lőttek rá egy szarvasra a keszthelyi Vadászati Múzeumban

Picit túlságosan is immerzív program fogadta a keszthelyi Festetics-kastély Vadászati Múzeumának látogatóit, amikor egy vadász a szemük láttára lőtt rá egy szarvasbikára a birtokon.

A Zala megyei rendőrség veszélyes mutatványnak nevezte az esetet, amit többen is felvettek videóra. Közölték, hogy az egyik vadászt gyanúsítottként hallgatták ki az ügyben.

Nem kizárható, hogy a jellemzően szeptember végéig, október elejéig tartó bőgési időszak miatt durrantgathatott ilyen könnyelműen a vadász: ebben az időszakban ugyanis a szarvasbikák viselkedése kiszámíthatatlanná válhat, az állatok veszélyérzete csökken, és a civilizációt is könnyebben megközelítik.



