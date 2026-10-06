A második világháború óta először állítanak katonát kivégzőosztag elé az Egyesült Államokban

Donald Trump jóváhagyta a Fort Hood-i katonai támaszponton 2009-ben 13 embert meggyilkoló Nidal Malik Hasan kivégzését – jelentette be hétfőn Sean Parnell, a Pentagon szóvivője. A volt őrnagyot kivégzőosztag elé állítják, a második világháború vége óta ez lesz az első ilyen katonai kivégzés az Egyesült Államokban.

Parnell közlése szerint Pete Hegseth hadügyminiszter javasolta a kivégzést, aminek időpontját és helyszínét a szárazföldi haderőért felelős miniszter határozza meg. „Végre eljött Hasan számára az ítélet napja” – írta a szóvivő az X-en.

Katonák a Fort Hood támaszponton a 2009-es merénylet után. Fotó: JOE RAEDLE/Getty Images via AFP

A Virginiából származó Hasan a hadsereg pszichiátereként szolgált, amikor 2009. november 5-én tüzet nyitott a texasi támaszpont egyik zsúfolt egészségügyi épületében. A bevetésre készülő katonák vizsgálatokra és védőoltásokra vártak. A támadásban 13 fegyvertelen katona meghalt, további 32 ember megsebesült. Ez volt a legtöbb halálos áldozatot követelő, harci cselekményen kívüli támadás amerikai katonai támaszponton.

Hasan a 2013-as hadbírósági tárgyalásán elismerte, hogy ő volt a lövöldöző, és bocsánatot kért „az esetleges hibákért”. Azt mondta, úgy vélte, hogy az afganisztáni muszlimokat és a tálibokat védelmezi. A 13 tisztből álló esküdtszék 13 rendbeli előre kitervelt emberölés és 32 rendbeli emberölési kísérlet miatt találta bűnösnek, és egyhangúlag javasolta a halálbüntetést.

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Hasan az amerikai hadsereg négy halálra ítélt fogvatartottjának egyike. A katonai kivégzéshez az elnök jóváhagyása mellett fellebbviteli felülvizsgálat és a végrehajtás jogszerűségét megállapító jogerős döntés is szükséges. A fegyveres erők fellebbviteli bírósága 1983-ban alkotmányellenesnek nyilvánította a katonai halálbüntetést, de Ronald Reagan akkori elnök a következő évben rendelettel visszaállította.

Az Egyesült Államokban a kivégzések többségét tagállami szinten hajtják végre. A halálbüntetés 27 tagállamban, valamint a katonai és a szövetségi igazságszolgáltatásban továbbra is alkalmazható, kivégzőosztagot azonban ritkán használnak. Tavaly Dél-Karolinában hajtottak végre ilyen kivégzést, a tagállamban először, az országban pedig 15 év után először. Ezt a módszert Dél-Karolina mellett Idaho, Mississippi, Oklahoma és Utah engedélyezi. (BBC)