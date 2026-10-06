Drogért és ételért lopott e-rollereket

Augusztus végétől egymást követték a lopások a Pilisvörösvár környéki vasútállomások kerékpártárolóiban: elektromos rollerek tűntek el Pilisvörösvárról, Solymárról és a környező megállóhelyekről, több esetben a lezárásukra használt lakatot is eltávolították.

A budaörsi nyomozók a beszerzett kamerafelvételeket elemezve azonosították a feltételezett elkövetőt: több napon át figyelték a vasútállomások környékét, és szeptember 24-én Piliscsabán egy újabb elektromos roller eltulajdonítása közben érték tetten és fogták el.

A 26 éves B. R. Dominik a kihallgatásán beismerő vallomást tett: elmondta, hogy az ellopott járműveket továbbadta, azokért pedig pénz helyett esetenként kábítószert és ételt kapott. A férfi kábítószer-fogyasztásról is beszélt, a vele szemben alkalmazott gyorsteszt THC-re pozitív eredményt mutatott.

A megnevezett és azonosított személyekhez köthető Pest megyei és budapesti helyszíneken kutatásokat tartottak, és hét elektromos rollert foglaltak le. Előkerültek továbbá a lakatok eltávolításához használható eszközök (köztük fogó és erővágó) meg az elkövetésekhez köthető ruházat is.

A Budaörsi Rendőrkapitányság nyomozói a gyanúsítottat őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását, amit a Budakörnyéki Járásbíróság szeptember 27-én el is rendelt. A 26 éves férfival szemben lopások és további bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt folyik eljárás. (police.hu)