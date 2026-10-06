Hazaárulás kísérlete miatt vették őrizetbe a német titkosszolgálatok egykori vezetőjét

Kémkedéssel, államtitkok szivárogtatásával és hazaárulás kísérletével vádolja a német ügyészség a kedden őrizetbe vett August Hanninget, a német hírszerzés egykori vezetőjét – írja a Deutsche Welle.

August Hanning Fotó: MICHAEL KAPPELER/dpa Picture-Alliance via AFP

Az ügyészség közleménye szerint a német külföldi hírszerzés (BND) egy másik egykori magas rangú alkalmazottját is letartóztatták, aki a gyanú szerint pénzért cserébe több mint ezer titkos dokumentumot juttatott el Hanningnak.

Hanning 1998 decemberétől 2005 novemberéig vezette a BND-t, utána a Szövetségi Belügyminisztériumnál dolgozott államtitkárként 2009-ig.

Az ügyészség gyanúja szerint Hanning és a másik őrizetbe vett, bizonyos Manfred D. 2010-en egyeztek meg az együttműködésről. 2012 és 2026 között D. a BND vezetősége alatt dolgozott, számos minősített irathoz volt hozzáférése. Az ügyészség szerint 2022-ig bezárólag D. közel kétezer ilyen dokumentumot juttatott el Hanninghez, aki az ezekből szerzett információkat magán tanácsadói praxisában is felhasználta.

A vád szerint Hanning szoros kapcsolatban állt egy külföldi hírszerző szolgálat képviselőjével is, akinek éveken át politikai információkat szolgáltatott, részben a D. által szivárogtatott anyagok alapján.

A hatóságok jelenleg is házkutatásokat tartanak a két őrizetbe vett férfi lakásain, illetve Berlinben. A Deutsche Welle politikai főszerkesztője a 21. századi Németország kémbotrányának nevezte az ügyet, amelyben várhatóan 1-2 napon belül kezdődhetnek a bírósági tárgyalások.