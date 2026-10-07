102 évesen meghalt Eva Marie Saint, Hollywood aranykorának egyik utolsó sztárja

Eva Marie Saint, Hollywood 1940-es és 1950-es évekbeli aranykorának egyik utolsó még élő sztárja 102 éves korában természetes halállal meghalt a Los Angeles-i otthonában. Filmes pályafutása hat évtizedet ölelt fel: Saint Marlon Brando oldalán debütált a filmvásznon A rakpartonban, szerepelt Alfred Hitchcock ünnepelt thrillerében, az Észak-északnyugatban, egyik utolsó filmes szerepében pedig Superman nevelőanyját, Martha Kentet alakította a 2006-os Superman visszatér című szuperhősfilmben.

Saint 1924-ben született New Jersey-ben, kvéker családban. Pályafutása elején rádiós és televíziós munkákból élt; erről egy 1949-es Life magazinban megjelent riport is beszámolt, ami így kezdődött: „Eva Marie Saint neve egy napon talán minden háztartásban ismert lesz.” A cikk azt követte végig, milyen nehezen próbálta megvetni a lábát a szórakoztatóiparban. Az 1950-es évek elejére már kezdett befutni: 1953-ban szerepelt Horton Foote The Trip to Bountiful című darabjának eredeti televíziós közvetítésében és első Broadway-bemutatójában is.

Saint a Santa Barbara Independentnek azt mondta, hogy A rakparton rendezője, Elia Kazan a The Trip to Bountifulban figyelt fel rá, majd meghívta egy meghallgatásra, ahol Marlon Brandóval kellett improvizálnia egy jelenetet. Saint szerint nehéz élmény volt a próba, de végül megkapta Edie Doyle, Brando szerelmének szerepét a szakszervezeti maffia működéséről szóló kemény drámában. Alakításáért 1955-ben elnyerte a legjobb női mellékszereplőnek járó Oscar-díjat.

A villámgyors siker után Saint rövid időn belül rendkívül sokféle főszerepet kapott. Bob Hope oldalán szerepelt a That Certain Feelingben, egy titokban kábítószerfüggő férfi feleségét alakította Fred Zinnemann társadalmi problémákat feldolgozó A Hatful of Rain című filmjében, Elizabeth Taylor mellett pedig a Raintree County című kosztümös westernben játszott. Ezután kapta meg az egyik legáhítottabb szerepet Cary Grant oldalán Alfred Hitchcock 1959-es kémfilmklasszikusában, az Észak-északnyugatban: Eve Kendall titkosügynököt alakította, „egy szőkét, aki mindenre tudja a választ”. Egy TCM-interjúban azt mondta, részben annak köszönhette pályafutását meghatározó szerepét, hogy bézs és fehér kesztyűt viselt egy Hitchcockkal elfogyasztott ebéden.

Saint az 1960-as éveket az Exodus című filmben kezdte, amiben Kitty Fremont amerikai ápolónőt alakította. A Leon Uris Izrael állam megalapításáról szóló regényéből készült film nagy siker lett, de Saint később visszavett a munkatempóból, hogy több időt szánhasson a családjára. 1962-ben Warren Beatty oldalán szerepelt az All Fall Downban egy nőként, aki beleszeret Beatty sodródó életű figurájába. 1965-ben Richard Burton feleségét játszotta A homokmadárban Elizabeth Taylor mellett, 1966-ban pedig egy újságírót alakított a Grand Prix-ben, aki viszonyba keveredik Yves Montand autóversenyző karakterével.

Bár a kritikusok nagyra értékelték alakítását az 1970-es Loving című, hűtlenségről szóló drámában George Segal oldalán, Saint filmes szerepei az 1970-es és 80-as években nagyrészt elapadtak, ezért egyre inkább tévéfilmekben és vendégszerepekben tűnt fel.

Az 1986-os, Tom Hanks és Jackie Gleason főszereplésével készült Nothing in Common című vígjáték jelentette „visszatérését”, amit később elszórtan újabb filmszerepek követtek. 2005-ben Sam Shepard anyját alakította Wim Wenders Don’t Come Knocking című westernjében, egy évvel később pedig szerepet kapott a Superman visszatérben.

Saint az 1990-es People Like Us című minisorozatban nyújtott alakításáért Emmy-díjat kapott legjobb női mellékszereplőként. Utolsó szerepében a Winter’s Tale-ben a látszólag halhatatlan Colin Farrell karakterének nővérét alakította.

Eva Marie Saint 2019-ben Beverly Hillben Fotó: NICK AGRO/AFP

Saint 1951-ben ment hozzá Jeffrey Haydenhez, akitől két gyermeke született. Házasságuk Hayden 2016-ban bekövetkezett haláláig tartott. (Guardian)