1,3 millió euró elsikkasztásával gyanúsítják az észak-macedón állami lottó két pénzügyi vezetőjét

Mintegy 1,3 millió euró, vagyis körülbelül 475 millió forint elsikkasztásával gyanúsítják az észak-macedón állami lottótársaság két pénzügyi vezetőjét, akiknél a házkutatások során készpénzt, aranyat, értékes órákat és táskákat is lefoglaltak.

A nyomozás az állami lottótársaság pénzügyi és számviteli részlegének korábbi igazgatója, valamint a pénzügyi ügyekért felelős vezető ellen folyik. A két nőt hivatali sikkasztással gyanúsítják, a rendőrség pedig üzleti könyvek meghamisítása vagy megsemmisítése miatt is feljelentést tett ellenük.

A gyanú szerint az állami lottó saját értékesítőhelyein keletkezett napi bevételből, valamint a vállalat bankszámláiról sajátítottak el pénzt még 2024-ben. Hogy leplezzék a pénzhiányt, pénzt utaltak át a társaság különböző bankszámlái között, valótlan pénzügyi tranzakciókat tüntettek fel, valamint hamis pénzügyi és számviteli dokumentumokat készítettek és használtak, a könyvelésben fiktív pénztári kifizetéseket is rögzítettek.

A hatóságok a házkutatások során készpénzt, aranyat és arany ékszereket, Swarovski-ékszereket, nagy értékű órákat, valamint Hermés, Louis Vuitton és Dior márkájú luxustáskákat is találtak.

A két gyanúsítottat őrizetbe vették, a szkopjei ügyészség előzetes letartóztatásukat kérte, amiért fennáll a szökés, a bizonyítékok elrejtésének vagy megsemmisítésének, a tanúk befolyásolásának, illetve a bűncselekmény megismétlésének veszélye. (MTI)