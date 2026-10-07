Egy szurkoló kölcsönadta az Aranycsapat történelmi ereklyéjét a Mezőkövesdnek, de amikor visszakérte, közölték vele, hogy az eltűnt

Szinte hihetetlen sztorit írt meg az atv.hu, de mivel a tulajdonos állítása szerint mindent papírokkal tud igazolni, a klub pedig hallgatásba burkolózik, ezért hajlamos az ember mégis elhinni, hogy ez megtörténhetett.

Budai II. László, a Budapesti Honvéd SE csapatának labdarúgója 1954-ben Fotó: Fortepan / Faragó György

A történet az Aranycsapat jobbszélsőjének, Budai II. Lászlónak az 1954-es svájci világbajnokságon szerzett ezüstérme körül forog. Ezt egy 2012-es svájci aukción szerezte meg egy magánszemély 11 830 svájci frankért, ami mai árfolyamon több mint 4 és fél millió forint. De egy idő után úgy döntött a tulajdonos családja, hogy hadd lássa az ereklyét más is: „A fiam felajánlotta, hogy az érem állandó kiállítás céljára kerüljön a Mezőkövesd Zsóry FC-hez és Tállai András elnökhöz, hogy a szurkolók és a gyerekek is láthassák. Az állapodás úgy szólt, hogy a relikvia addig marad náluk, amíg a fiamnak nincs rá szüksége” – hangsúlyozza Papp Illés, aki gyakori vendég volt a borsodi csapat mérkőzésein.

A kölcsönzésről tanúsítványt írtak, az átadásról Tállai Andrással közös fotó készült. Tíz évvel később a család úgy döntött, hogy felajánlja megvételre az érmet az egykori államtitkár klubjának, vagy ha nem élnek a lehetőséggel, akkor majd eladják másnak.

Mire a klub közölte, hogy náluk nincs semmilyen érem.

Amikor aztán ügyvédi támogatással jelentkezett a család, és bemutatták a dokumentumokat, elmondásuk szerint már azt az új választ kapták, hogy

oké, náluk volt az érem, de eltűnt a stadionból,

és ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek a rendőrségen lopás miatt. A rendőrség viszont azt mondta az atv.hu-nak, hogy sajnos nem tudnak nyomozni, mert a feljelentés az elévülési idő után érkezett.

A tulajdonos család ezért most kénytelen perre menni, hogy adják nekik vissza az érmet, vagy ha az tényleg eltűnt, akkor fizessenek 10 milliós kártérítést. Az atv.hu megkereséseire a Mezőkövesd Zsóry FC és Tállai András klubelnök és exállamtitkár nem reagált.