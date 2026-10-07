Meghalt Pintér Dezső, a TV2 első elnöke

77 évesen meghalt Pintér Dezső, a magyar tévézés és rádiózás egyik meghatározó alakja, a Krónika egykori műsorvezetője, az egyik első kereskedelmi tévécsatorna, a TV2 első elnöke – adta hírül a Blikk.

Pintér Dezső 1977-ben kezdett dolgozni a Magyar Rádiónál, húsz éven át egészen 1997-ig a Kossuth rádió reggeli műsorát, a Krónikát vezette. A kilencvenes évek közepétől részt vett a TV2 alapításának előkészítésében, majd a kereskedelmi csatorna első elnöke volt egészen 2004-es távozásáig.

Fotó: Sándor Katalin/MTI Rt. Fotószerkesztõség

A korábban monopolhelyzetben lévő Magyar Televízió mellé az akkori Országgyűlés 1995. december 21-én a képviselők 90 százalékának szavazatával elfogadta az új Médiatörvényt, ami két országos kereskedelmi televízió működésére adott lehetőséget.

A TV2 1997. október 4-én kezdte meg adását, három nappal az RTL Klub indulása előtt, így ez lett az első magyar országos kereskedelmi televízió. A TV2 adásának első képsorain Pintér Dezső köszöntötte a nézőket.