Orbán kabinetirodáján is dolgozott a Honvédelmi Minisztérium új sajtófőnöke

Gudovics Éva, a Retro Rádió hírigazgatója lesz a Honvédelmi Minisztérium (HM) új sajtófőnöke, értesült a Kontroll, de az információt a HVG is megerősítette. Gudovics életrajza szerint 2008-tól a közmédiánál volt szerkesztő és műsorvezető, 2020-tól 2021-ig pedig a Miniszterelnöki Kabinetiroda Kormányszóvivői Irodájának vezető kormányfőtanácsosa volt. Innen pedig a már megszűnt Retro Radió hírigazgatói pozíciójába került.

A HM választását a Vidéki prókátor sem állta meg szó nélkül, Facebook-oldalán azt írta:

„Nem lehetett volna olyasvalakit találni, aki nem az orbánista propaganda szolgálatában állt?”

Fotó: Gudovics Éva/Facebook

A Honvédelmi Minisztérium eredeti sajtófőnöke, Belicza Andrea kabinetfőnök lett, miután Ruszin-Szendi Romulusz eredeti kiszemeltje, Stefán Attila kiesett. Az új sajtófőnök kiválasztásáig Belicza látta el a kommunikációs feladatokat.