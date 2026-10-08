A budavári lakosok többsége betiltaná az Airbnb-t

A szavazáson részt vevő budavári lakosok közel 60 százaléka betiltaná a rövid távú lakáskiadást az I. kerületben – jelentette be Böröcz László polgármester. A kerületi önkormányzat online szavazásán 4053-an vettek részt, közülük 58,6 százalék a teljes tiltást támogatta, 41,4 százalék viszont nem tiltaná be az Airbnb-t.

A tiltást ellenzők sem voltak egységesek: a szavazók 18 százaléka szigorúbb feltételekhez kötné a rövid távú lakáskiadást, 23,4 százalékuk viszont egyáltalán nem korlátozná. A teljes tiltásnak a budai Várban volt a legnagyobb támogatottsága, ott a válaszadók több mint 66 százaléka szavazott mellette. A KSH adatai szerint az I. kerületnek valamivel több mint 24 ezer lakosa van, vagyis a szavazáson nagyjából minden hatodik kerületi lakos vett részt.

Az eredmény ugyanakkor nem jelenti azt, hogy automatikusan betiltják az Airbnb-t az I. kerületben. Böröcz szerint az önkormányzat a lakossági vélemények és egy készülő hatástanulmány alapján dolgozza ki az új szabályozást, amely novemberben kerülhet a képviselő-testület elé. Előtte a tervezett szabályozás koncepcióját társadalmi egyeztetésre bocsátják: a lakosok az önkormányzat honlapján, az érintett szakmai szervezetek pedig kérdőíven véleményezhetik a javaslatot.

Az I. kerületben augusztus végén jelentették be, hogy kikérik a lakosság véleményét a rövid távú lakáskiadás jövőjéről. A kérdés azért vált aktuálissá, mert az év végén lejár az új rövid távú szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó törvényi moratórium. A turisták által különösen kedvelt budai Várban és környékén ezért is fontos kérdés, milyen feltételekkel működhetnek tovább a magánszálláshelyek.

Budapesten korábban Terézváros döntött a rövid távú lakáskiadás teljes betiltásáról. A VI. kerületben 2024-ben helyi ügydöntő szavazást tartottak, amelynek eredményeként 2026. január 1-jétől megtiltották a lakások rövid távú kiadását. Az I. kerületben egyelőre csak véleménynyilvánító szavazás zajlott, a végleges döntést a képviselő-testület hozza meg.