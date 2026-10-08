Érkezik az eső

Csütörtökön hosszú idő után újra eshet. A HungaroMet előrejelzése alapján ugyanis a déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki, legnagyobb eséllyel a Kaposvár-Ózd vonal mentén. A zivatarokat átmenetileg viharos széllökések, intenzív csapadék, esetleg apró szemű jég kísérheti. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul majd, késő estére pedig 12 és 20 fok közé hűl le a levegő.

Esőben sétáló turisták 2022. augusztus 20-án a Hősök terén Fotó: Kaufmann Balázs

Péntek hajnalban eleinte még többfelé várható eső, majd egyre inkább az ország keleti felén, illetve délnyugaton. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 11 fok között alakul majd, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet.

Napközben viszont csökken majd a csapadék esélye, és a felhőzet is felszakadozhat. Délnyugaton és északkeleten azonban tartósabban felhős maradhat az ég, utóbbi részén az országnak pedig még délután is lehet helyenként csapadék. A csúcshőmérséklet délután 18 és 23 fok között alakul majd.