Hiába adott rá 460 milliót a magyar állam, a határidő lejártával sem épül a tiszacsernyői óvoda

A magyar állam 460 millió forintot adott a felvidéki Tiszacsernyő református óvodájának megépítésére, azonban a kivitelezés a 2025-ös határidő ellenére még mindig nem kezdődött el.

A Napunk cikke szerint a Szlovákiai Református Keresztény Egyház 2023. november 27-én igényelte az összeget, a Bethlen Gábor Alapkezelő pedig 2024. december 9-én döntött az ügyben. A támogatói szerződés alapján 2025. december 31-ig kellett volna megépíteni az óvodát, majd 2026. január 30-ig benyújtani a pénzügyi elszámolást és a szakmai beszámolót.

Az építkezés azonban még nem kezdődött el. Az érintett telket kommunális hulladék és elburjánzott növényzet borítja.

Tarr Ferdinánd, a Tiszacsernyői Református Egyházközség lelkésze azt írta a lapnak, hogy „az óvodához szükséges ingatlant megvásároltuk, a tervezés a vége felé tart. Különböző, előre nem látható okok miatt elhúzódik az építkezés kezdete.”

Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára és Erdélyi Rudolf Zalán, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója 2025-ben Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A Bethlen Gábor Alapkezelő pedig közölte, hogy „a megjelölt támogatással kapcsolatban módosítási kérelem került benyújtásra, amelynek feldolgozása jelenleg is folyamatban van”. Részleteket nem közöltek, így nem derült ki, hogy az óvoda megépítésének határidejét szeretné-e kitolni a kérelmező, vagy valami mást szeretne módosítani.