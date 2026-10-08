Sikkasztás miatt ítéltek el egy osztrák pénztárost, aki félt a vevőktől, ezért inkább kedvezményeket osztogatott nekik

Öt hónap próbaidőre ítéltek sikkasztás miatt Linzben egy volt Billa-pénztárost, aki jogtalanul és válogatás nélkül osztogatta a kedvezményeket, ezzel pedig körülbelül 25700 euró (9,4 millió forint) kárt okozott a szupermarketnek.

A 23 éves férfi a sérült vagy lejárt szavatosságú termékekre kitalált kedvezményeket osztogatta. Így ugyanis manuálisan módosíthatta az árat. Azonban kiderült, hogy az általa kiosztott kedvezmények összege jelentősen magasabb volt, mint a többi pénztárosé. A kár pontos összegét nem tudták meghatározni, mert még a bűncselekményt beismerő férfi sem látta át a tranzakciókat.

Fotó: MICHAEL NGUYEN/NurPhoto via AFP

A férfi nem profitált a csalásból. Tettét azzal magyarázta, hogy félt a vevőktől. Szerinte rá könnyebb nyomást gyakorolni, mint másokra, mert szociális szorongásban szenved. Az egész akkor indult, amikor egy áramszünet után sok terméket leáraztak, és a vásárlók hangosan és ismételten követelték tőle a kedvezményeket. Saját bevallása szerint utána már nem tudott „kiszállni”. (via Der Standard)