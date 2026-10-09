A Fidesz legújabb képviselője tiszteletét fejezte ki Novák Katalinnak a kegyelmi döntés után

Az ismertebb arcok olyan tempóban menekülnek a Fidesz parlamenti frakciójából, hogy Bóka János frakcióvezetőnek szinte már kéthetente kell új képviselőt bemutatnia. A legújabb igazolásuk Kardosné Gyurkó Kata lesz, aki eredetileg 150. volt a Fidesz országos listáján, de mivel egyre kevesebben vágynak arra, hogy a patkóban ülve Magyar Péter válogatott szidalmait hallgassák, Kardosné gyorsan előrébb tudott sorolni.

Semmiképen sem tekinthető újnak a politikában, pár hónapja még Hankó Balázs miniszteri biztosaként a generációk közötti együttműködés segítéséért felelt, emellett 2024-ig ő vezette a Nagycsaládosok Országos Egyesületét is. Érden egyéni jelöltként is elindította a Fidesz, az Átlátszóhoz eljutott beadvány szerint a helyi önkormányzat azzal gyanúsította meg Kardosnét, hogy a szervezete, az ÉRteD Családbarát Városért Egyesület jogtalanul használhatta fel a 2026-os kampányhoz a családi rendezvényen gyűjtött személyes adatokat.

Kardosné Gyurkó Kata volt az, akinek a Novák Katalinba vetett bizalmát a kegyelmi ügy sem tudta megingatni: miután kiderült, hogy az akkori köztársasági elnök kegyelmet adott a bicskei gyerekotthon pedofil igazgatóját fedező K. Endrének, Kardosné azt írta, hogy a pedofília minden formáját elutasítja, de az „Elnök Asszony kegyelmi döntését tiszteletben tartjuk”.