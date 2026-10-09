Bevándorlási ügynökök meglőttek egy férfit New Yorkban, egy ötéves gyerek is az autójában volt

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Az amerikai bevándorlási és vámhatóság (ICE) ügynökei csütörtökön meglőttek és megsebesítettek egy férfit New York Bronx negyedében – a Reuters.

A férfi autójában egy ötéves gyerek is tartózkodott, aki Zohran Mamdani polgármester közlése szerint az eddigi információk alapján nem sérült meg.

„Az első beszámolók szerint az ügynökök körbevették a férfit és az autójában vele tartózkodó ötéves gyereket, majd több lövést adtak le”

– közölte Mamdani. A polgármester „lelkiismeretlen és rendkívül súlyos” esetnek nevezte a történteket, és jelezte, hogy beszélni akar Donald Trump elnökkel.

Zoran Mamdani polgármester a lövöldözés helyszínén.
Fotó: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

„Követelni fogom, hogy állítsa le az ICE valamennyi intézkedését a városunkban. Nem fogom tétlenül nézni, ahogy az ICE ügynökei terrorizálják a közösségeinket”

– mondta.

Az ICE-t felügyelő belbiztonsági minisztérium szerint az ügynökök egy korábban elítélt, Dominikai Köztársaságból származó férfi letartóztatására indítottak „célzott hatósági műveletet” Bronxban. A tárca közlése szerint az egyik ügynök lövést adott le, és megsebesítette a férfit, aki állításuk szerint illegálisan tartózkodott az Egyesült Államokban. Az ügynökök ezután azonnal segítséget nyújtottak neki.

„A férfi életben van, és egy helyi kórházban ápolják”

– írták.

ICE-ügynökök New Yorkban.
Fotó: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

A lövöldözés helyi idő szerint délután négy óra körül történt. Egy közeli étteremben dolgozó szemtanú, Pedro Almarez a Reutersnek azt mondta, hogy a lövések hallatán kiment az utcára, ahol több, ICE feliratú ruházatot viselő ügynököt látott. „Sok ICE-ügynök volt ott, három vagy négy autóval” – mondta. Beszámolója szerint a New York-i rendőrök körülbelül tíz perccel később érkeztek meg, a férfit pedig csak a mentő kiérkezése után emelték ki az autóból. A rendőrség egy háztömböt lezárt a helyszínen. Az egyik szemtanú szerint egy erkélyen álló nő azt kiabálta a rendőröknek, hogy „elviszik a gyerekeinket”.

Az ICE ebben az évben Egyesült Államok-szerte fokozta a bevándorlási-ellenőrzéseket, januárban Minneapolisban agyonlőttek egy 37 éves nőt, de ezen a nyáron több, a fentihez is hasonló eset történt, amikor az idegenrendészet ügynökei üldöztek és meglőttek illegális bevándorlóknak gondolt embereket. A Reuters összesítése szerint az ügynökök legalább 21 embert lőttek meg Trump újbóli hivatalba lépése óta, közülük heten meghaltak. Az esetek országszerte tiltakozásokat váltottak ki.

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Az eset körülményei vitatottak, a kormányzat szerint a nő megpróbálta elgázolni az idegenrendészet embereit. A város demokrata polgármestere ezt az eseményt rögzítő videók alapján baromságnak nevezte.

Benics Márk
külföld