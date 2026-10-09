Bevándorlási ügynökök meglőttek egy férfit New Yorkban, egy ötéves gyerek is az autójában volt

Az amerikai bevándorlási és vámhatóság (ICE) ügynökei csütörtökön meglőttek és megsebesítettek egy férfit New York Bronx negyedében – a Reuters.

A férfi autójában egy ötéves gyerek is tartózkodott, aki Zohran Mamdani polgármester közlése szerint az eddigi információk alapján nem sérült meg.

„Az első beszámolók szerint az ügynökök körbevették a férfit és az autójában vele tartózkodó ötéves gyereket, majd több lövést adtak le”

– közölte Mamdani. A polgármester „lelkiismeretlen és rendkívül súlyos” esetnek nevezte a történteket, és jelezte, hogy beszélni akar Donald Trump elnökkel.

Zoran Mamdani polgármester a lövöldözés helyszínén. Fotó: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

„Követelni fogom, hogy állítsa le az ICE valamennyi intézkedését a városunkban. Nem fogom tétlenül nézni, ahogy az ICE ügynökei terrorizálják a közösségeinket”

– mondta.

Az ICE-t felügyelő belbiztonsági minisztérium szerint az ügynökök egy korábban elítélt, Dominikai Köztársaságból származó férfi letartóztatására indítottak „célzott hatósági műveletet” Bronxban. A tárca közlése szerint az egyik ügynök lövést adott le, és megsebesítette a férfit, aki állításuk szerint illegálisan tartózkodott az Egyesült Államokban. Az ügynökök ezután azonnal segítséget nyújtottak neki.

„A férfi életben van, és egy helyi kórházban ápolják”

– írták.

ICE-ügynökök New Yorkban. Fotó: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

A lövöldözés helyi idő szerint délután négy óra körül történt. Egy közeli étteremben dolgozó szemtanú, Pedro Almarez a Reutersnek azt mondta, hogy a lövések hallatán kiment az utcára, ahol több, ICE feliratú ruházatot viselő ügynököt látott. „Sok ICE-ügynök volt ott, három vagy négy autóval” – mondta. Beszámolója szerint a New York-i rendőrök körülbelül tíz perccel később érkeztek meg, a férfit pedig csak a mentő kiérkezése után emelték ki az autóból. A rendőrség egy háztömböt lezárt a helyszínen. Az egyik szemtanú szerint egy erkélyen álló nő azt kiabálta a rendőröknek, hogy „elviszik a gyerekeinket”.

Az ICE ebben az évben Egyesült Államok-szerte fokozta a bevándorlási-ellenőrzéseket, januárban Minneapolisban agyonlőttek egy 37 éves nőt, de ezen a nyáron több, a fentihez is hasonló eset történt, amikor az idegenrendészet ügynökei üldöztek és meglőttek illegális bevándorlóknak gondolt embereket. A Reuters összesítése szerint az ügynökök legalább 21 embert lőttek meg Trump újbóli hivatalba lépése óta, közülük heten meghaltak. Az esetek országszerte tiltakozásokat váltottak ki.