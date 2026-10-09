Négy csík miatt perelte be az Adidas az ausztrál White Fox ruhamárkát

Az Adidas beperelte az ausztrál White Fox ruhamárkát, mert szerintük a cég négycsíkos ruhái „megtévesztésig hasonlítanak” a német sportszergyártó jellegzetes háromcsíkos mintájára – írja a BBC.

A vállalat azt állítja, március óta többször felszólította a sydney-i céget, hogy hagyjon fel az érintett ruhák árusításával és reklámozásával, de a White Fox ezt elutasította.

Az ausztrál szövetségi bíróság pénteki ülésén az Adidas ügyvédei azzal vádolták a White Foxot, hogy az ő hírnevükből akar hasznot húzni. Keresetük szerint az Adidas háromcsíkos mintája „jelentős és értékes hírnévnek” örvend Ausztráliában, ahol 1957 óta védjegyoltalom alatt áll. A White Fox ruháin megjelenő négy párhuzamos, azonos szélességű csík szerintük sérti ezt a védjegyet.

A White Fox négycsíkos ruhái. Fotó: Federal Court of Australia

A White Fox ügyvédei tagadták a védjegysértést. Bár a cég még nem nyújtotta be hivatalos védekezését, jelezték: arra kívánnak hivatkozni, hogy más ismert ausztrál márkák, köztük a Cotton On, a Sportscraft és a Glassons is árulnak „hasonló díszítőcsíkokkal” ellátott ruhákat.

Az Adidas azt is kifogásolja, hogy a White Fox négycsíkos ruháinak és saját márkás zoknijainak reklámjaiban a modellek eredeti Adidas-termékeket viselnek. Szerintük ez azt a benyomást keltheti a fogyasztókban, hogy a két márka kapcsolatban áll egymással, és az Adidas jóváhagyta a mintát. A kereset szerint a White Fox „összekapcsolja a fogyasztók fejében” a két márkát, vagy legalábbis „a megengedhetőség határát súrolja”.

A benyújtott bizonyítékok között a két márka termékeit összehasonlító képek, valamint buszokon és buszmegállókban elhelyezett reklámok fotói is szerepelnek. Az Adidas egyik példája egy 2025. júniusi online hirdetés, amiben a White Fox zokniját rózsaszín Adidas-cipőt viselő modellen mutatták be. A bírósági iratok szerint néhány nappal a kereset múlt havi benyújtása után digitálisan eltüntették a cipőről az egyik csíkot, egy héttel később pedig már mindhárom csíkot eltávolították a képről.

Az Adidas pénzbeli követelést is benyújtott: az érintett termékekből származó nyereséget, valamint egyéb jóvátételek megfizetését kéri. A várhatóan három-négy napos tárgyalást jövő év elején tartják. A német vállalat 2013-ban már sikeresen perelte be Ausztráliában a Pacific Brandst négycsíkos cipők értékesítése miatt.

A White Foxot Georgia és Daniel Contos alapította 2013-ban, a cég a házaspár és Daniel édesanyja tulajdonában van. Az online fast fashion márka Ausztráliában, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban is népszerű a tizenévesek és a fiatal felnőttek körében. Az Australian Financial Review szerint a 2025 júniusáig tartó tizenkét hónapban 542 millió ausztrál dolláros – átszámítva 123 milliárd forintos – árbevételt ért el, több mint négyszer annyit, mint 2022-ben.