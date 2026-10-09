Szombaton még lehet kirándulgatni, friss levegőzni, de aztán éjszakától tényleg esik

Hétvégén végre érkezik az eső, ami véget vethet a hetek óta tartó szárazságnak – írja az Időkép. Előrejelzésük alapján arra lehet számítani, hogy szombat estétől az ország nagy részén eshet, vasárnap pedig több fokkal lehűl a levegő.

Emellett a péntek hajnalban átvonult, jórészt száraz hidegfront után szombaton fokozatosan befelhősödik az ég. Délutántól délnyugat felől érkezik a csapadék, amely először a nyugati, majd az ország középső területeit éri el.

A legtöbb eső szombat éjszaka és vasárnap hajnalban várható. Az előrejelzés szerint nem heves zivatarokra, hanem több órán át tartó, csendes, áztató esőre kell készülni, ami különösen jól jöhet a kiszáradt talajnak: a víznek több ideje lesz beszivárogni a földbe.

Vasárnap a csapadékzóna kelet felé halad tovább, így napközben a keleti országrészben is eshet, helyenként záporok is kialakulhatnak. A felhős, esős időben a hőmérséklet is visszaesik, délután 13–20 fok várható. A legmelegebb a Kisalföldön lehet, ahol addigra elvonulhat az eső.

Bár a csapadék mennyisége országrészenként eltérő lesz, az Időkép szerint az eső jelentősen enyhítheti a hetek óta tartó szárazságot. A hétvégén útnak indulóknak ugyanakkor érdemes arra készülniük, hogy vizesek és csúszósak lesznek az utak.