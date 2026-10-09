Tornádó pusztított Szicília nyugati részén

Pénteken autókat borított fel és két embert súlyosan megsebesített egy tornádó, ami végigsöpört a nyugat-szicíliai Marsalán és a környező településeken. A forgószél lerombolt egy házat, majd megrongált egy iskolát és más épületeket Marsalában, illetve a közeli Petrosinóban és Mazara del Vallóban. A De Gasperi iskola tagintézményében 273 gyerek tartózkodott, közülük hatan könnyebben megsérültek. Egy autó szakadékba zuhant, két embert kórházba vittek.

A forgószél Marsalanál Fotó: Walter Parrinello/Walter Parrinello via REUTERS

Salvatore Cocina, a szicíliai polgári védelem vezetője a Reutersnek azt mondta, hogy szinte olyan volt, mint egy amerikai tornádó, és emberemlékezet óta nem láttak itt ilyen heves jelenséget. A hatóság már szeptember elején figyelmeztetett arra, hogy a perzselően forró nyár jelentős hőfelhalmozódáshoz vezetett, ami ősszel szélsőséges időjárási eseményeket idézhet elő.

Fotó: Antonio Cascio/REUTERS

A helyi médiában bemutatott felvételeken egy marsalai iskola volt látható kitört ablakokkal és részben beomlott mennyezettel. A város más részein autók és teherautók feküdtek az oldalukon, az erős szél által kidöntött villanyoszlopok pedig az utakon hevertek.

Egy autóval közlekedő pár a tornádó útjába került, mindkettőjüket súlyos állapotban szállították kórházba. Szicília tartományi elnöke, Renato Schifani rendkívüli forrásokat ígért a károk és a veszélyhelyzet kezelésére. Szombatra is érvényben maradt a szélsőséges időjárási események veszélye miatt kiadott riasztás, miközben az esőzések és viharok továbbra is sújtották a szigetet. (ANSA/Reuters)