Az amerikai külügy vizsgálja Trump fiának 100 ezer dolláros korrupcióval vádolt volt barátnőjét, az athéni nagykövetet

Kimberly Guilfoyle, amikor még Donald Trump Jr. jegyese volt Fotó: JIM WATSON/AFP

Meglepő fordulat történt egy ismert trumpista trash-politikus botrányában: Kimberly Guilfoyle athéni nagykövet ügyében belső vizsgálatot indított az USA külügyminisztériuma. A Donald Trump legutóbbi elnökválasztási kampányában akítv részt vállaló, gyűlésein szónokoló Guilfoyle-t Trump elnök régi anyagi támogatója Eric Deters jogász vádolta meg nyilvánosan azzal, hogy néhány nappal a 2025-ös nagyköveti kinevezését megelőző parlamenti meghallgatása előtt arra próbálta rávenni, hogy fizesse ki helyette a 100 ezer dolláros American Express hitelkártyatartozását. A nő ezért állítólag azt ígérte neki, hogy bárkivel összehozza a Trump-adminisztrációból. „Azt mondta, hogy bármit vagy bárkit kérhetek tőle a Trump-világból. Nem kérhetek túl sokat” - mondta Deters. A férfi állításai igazolására egy, a kettejük közötti állítólagos szöveges- és Signal üzeneteket tartalmazó pdf-fájlt mutatott az NBC újságírójának. Az egyik ilyenben a nő arra kéri a férfit, hogy a pénzt közvetlenül az American Expressznek utalja, „mert így sehol sem lesz nyoma.”

Guilfoyle egy kampányeseményen Fotó: CHIP SOMODEVILLA/AFP

Kimberly Guilfoyle élete igazi sorozatalapanyag. Hősünk ismert konzervatív tévés műsorvezető, egykori helyettes ügyész, aki 6 évig, 2024-ig volt az elnök fiának, Donald Trump Jr.-nak a barátnője és menyasszonya. Eközben akítvan részt vett majdnem-apósa kampányának női választókat megcélzó eseményein és felszólalt a Trumpot jelöltként megerősítő republikánus pártgyűlésen is. Azt megelőzően viszont az a Gavin Newsom volt a férje, aki a házasságuk ideje alatt lett San Francisco demokrata polgármestere, 2019 óta pedig Kalifornia kormányzója. És aki most a demokraták egyik legesélyesebb elnökjelölt-jelöltjének tűnik.

2020-ban Kimberly Guilfoyle szexuális zaklatási botránya volt az amerikai közélet egyik aktuális forró híre. Ekkor derült ki, hogy a nőt két évvel korábban miért bocsátotta el váratlanul a Fox News, ahol akkor már 12 éve volt sztár műsorvezető. Guilfoyle-t azzal vádolta meg a saját személyi asszisztense, hogy főnöke szexuálisan zaklatta. De a nő arról is beszámolt, hogy főnöke korábban arra akarta rávenni, hogy nagyobb, akár millió dolláros összeg fejében hamis vallomást tegyen egy másik vizsgálatban, amit a titkárnő egy másik Fox News-sos főnöke, konzervatív Trump-támogató Eric Bolling saját szexuális zaklatási ügyében folytattak le 2017-ben.

Az asszisztens állításai szerint 2015-től kezdve, amikor az iskolapadból egyenesen a Foxhoz került, rendszeresen kellett Guilfoyle New York-i lakásán dolgoznia. Ahol a főnöke gyakran meztelenül járkált a jelenlétében, miközben kéretlenül, apró részletekig elmenve mesélt neki a változatos szexuális életéről. Ideértve azt is, hogy kéretlenül fotókat mutogatott a szexpartnerei péniszéről. Olyan is előfordult, hogy meztelenül masszíroztatta meg magát vele, rendszeresen megkövetelte tőle, hogy munkaidő után aludjon a lakásán és a munkaútjaik során egy szállodai szobában aludt vele. A nő vádjai szerint a műsorvezetőnő többször is rá akarta venni úgy általában, hogy gazdag és befolyásos férfiakkal feküdjön le. Egyszer pedig konkrétan arra akarta rábeszélni, hogy egy másik foxos főnökének tegyen szexuális szívességeket.

A Fox végül több mint 4 millió dollárt fizetett a titkárnőnek, hogy ne tegyen feljelentést és kirúgta Guilfoyle-t.