Letartóztatták az Új-Delhiben tüntető Csótány Néppárt vezetőit, India a diktatúra irányába fordulhat

Az indiai fővárosban szombaton még a repülőtéren letartóztatták a Csótány Néppárt nevű ironikus ifjúsági tiltakozó mozgalom tüntetni érkező három vezetőjét, miután a hatóságok kivételes módszerekkel próbálják megakadályozni, hogy az öt hónapja alakított szervezet megtarthassa tüntetését a metropolisz szívében, azon a téren, amit egyébként kifejezetten demonstrációk céljára szoktak használni, mint nálunk a Kossuth teret vagy a Hősök terét. A rendőrök biztosra mentek: landolás után még a kifutópályán felszálltak a gépre és elhurcolták a három aktivistát, akik azt kiabálták , hogy „ez diktatúra".

A rendőrség már előző nap leállíttatta a Delhibe induló összes vasúti járatot, a város belső területein kikapcsolták az internetet és koncentrikus körökben ellenőrzőpontokat állítottak fel a helyszín környékén. Pedig mindössze egy békés tüntetésről lett volna szó.

Az még nem is világos, hogy hányan tudtak egyáltalán eljutni a helyszínig, a várost megszálló rendőrcsapatok ugyanis mindenütt összeszedik a tüntetőkorú, abba az irányba igyekvő embereket. A New York Times szerint ezres nagyságrendű a letartóztatottak száma. A Legfelsőbb Bíróság épülete előtt szakmabeliek gyűltek össze tiltakozni szombaton, a Csótány Néppárt meghirdetett demonstrációjáról függetlenül, onnan állítólag egy lendülettel 400 ügyvédet vittek el a hatóságok.

A három, a reptéren elkapott ifjúsági vezetőn felül bent a városban több ellenzéki pártvezetőt is elvittek.

Előzmények:

Indiában egy hete tartanak az ellenzéki tüntetések a választói névjegyzék felülvizsgálata miatt. A tüntetők első körben Gyanesh Kumar, a választási bizottság elnökének lemondását követelik. Ez az a testület, amelyik tavaly nyáron megkezdte a névjegyzék átfésülését, hivatalosan azért, hogy azon csak a tényleg jogosultak maradhassanak rajta. 130 millió embert húztak le a listáról, az összes nem kormánypárti erő szerint azért, hogy ezzel is az autokrata hajlamú Modi miniszterelnök Indiai Néppártját támogassák. További közel egymilliárd választónak pedig be kell mutatnia a papírjait, ha később szavazni szeretne.

Mi ez a Csótány Néppárt?

A vicces nevű, de komolyan dühös szervezetet a most letartóztatottak egyike, a 32 éves Abhijeet Dipke politikai tanácsadó alapította tavaly májusban, bár az "alapítás" kifejezés ebben az esetben kissé félrevezető, mert az egész poénnak indult. Az indiai legfelsőbb bírüóság elnöke, Surya Kant tavaly május 15-én adott nyilatkozatában lecsótányozta az indiai fiatalokat, akiket lusta parazitáknak nevezett. Bár a bíró utólag azt magyarázta, hogy ő nem minden fiatalra, csak azokra a munkanélküli semmirekellőkre gondolt, akiknek van képük aktivistáskodni és közérdekű adatigénylésekkel idegesíteni a hatóságokat, a golyó addigra már elgurult. Tömegek háborodtak fel, Abhijeet Dipke pedig a nyilatkozatot hallva reflexből összerakott egy weboldalt a nem létező Csótány Néppártnak, azt írva, hogy várja minden munkanélküli és lusta jelentkezését. És a jelentkezők - Z-gererációs fiatalok - áradni kezdtek. (A párt neve, a Cocroach Janta Party a Modi-féle kormánypárt, a magyarul általában Indiai Néppártnak nevezett Bharatiya Janata Party nevének kiforgatása.)

A viccből tényleges mozgalom lett, kezdetben iskolaügyi témákban, mivel a közoktatási intézmények Indiában is borzalmas állapotban vannak. Az autokrata Modi-rezsim akkor kezdte komolyan venni őket, amikor a hét héten keresztül tartó tüntetéseik hatására Abhijeet Dipke oktatási miniszter július 25-én kénytelen volt lemondani, állítólag nem teljesen önszántából.

A csótányok azután kezdtek el a választói névjegyzék témájával foglalkozni. A kormánypárt most már fél tőlük, mint a tűztől, mivel a laza ifjúsági mozgalom rövid idő alatt a leghatékonyabb tiltakozó mozgalommá vált és fiatal tagjai miatt zavaróan népszerű.

Idegesítenek a Z-generációsok? Akkor ne menj Indiába, ahol 367 millió 15 és 29 év közötti életkorú lakos él, a Föld legnagyobb Z-korú közösségét alkotva.