A lengyel rendőrség őrizetbe vette a férfit, aki merényletet tervezett Donald Tusk ellen

A lengyel rendőrség őrizetbe vette azt a férfit, aki megfenyegette és megtámadni tervezte Donald Tusk miniszterelnököt – közölte Marcin Kierwiński belügyminiszter. Vasárnap a lengyel biztonsági szolgálatok információkat kaptak egy esetleges támadásról Donald Tusk miniszterelnök, valamint Władysław Kosiniak-Kamysz miniszterelnök-helyettes és nemzetvédelmi miniszter ellen. A férfit Alsó-Sziléziában fogták el.

Karolina Gałecka, a belügyminisztérium szóvivője a PAP hírügynökségnek azt mondta, hogy a férfi lakásán házkutatást tartottak. Azt is tisztázta, hogy a lengyel állampolgárságú férfi az Állami Védelmi Szolgálatnak (SOP) küldött e-mailben fenyegette meg a miniszterelnököt és a nemzetvédelmi minisztert. Donald Tusk miniszterelnök köszönetet mondott a hatóságoknak. „Köszönöm a rendőrség gyors és határozott fellépését” – írta a lengyel kormányfő. (Gazeta Wyborcza)