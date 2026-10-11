Balatonkenesén esett a legtöbb eső az elmúlt 24 órában

Budapesten mintegy 53 milliméter eső esett az elmúlt 24 órában, derül ki a HungaroMet Zrt. oldalán vasárnap reggel közölt adatokból. (A HungaroMet a budapesti adatot később korrigálta, valójában 29 mm eső esett, ami azért így sem kevés. Az országos toplista így néz ki: Balatonkenese 43 mm, Keszthely Tanyakereszt 42,6 mm, Letenye és pátkai víztározó 39,5 mm.)

Az októberi átlagos csapadékmennyiség a fővárosban 44 milliméter.

Az elmúlt 24 óra csapadékösszegét mutató térkép szerint három sávban esett jelentősebb mennyiségű eső. A Lenti-Balaton-Budapest vonalon jellemzően 30 milliméter feletti mennyiséget regisztráltak, a Balaton keleti és nyugati medencéjében is volt olyan mérőállomás, ahol 43-43 millimétert mértek.

A Mecsek környezetében is 30 milliméter feletti mennyiséget regisztráltak, ez a jelentősebb csapadéksáv benyúlt a Duna-Tisza közére is, szintén 30 milliméter körüli csapadékösszeget eredményezve. A harmadik jelentősebb csapadéksáv a Szeged-Debrecen vonalon alakult ki, itt is jellemzően 30 milliméter körüli mennyiséget regisztráltak az elmúlt 24 órában.

A szombat este érkezett csapadékból az északnyugati területek maradtak ki: Sopron környezetében csak 0,1 milliméter esőt rögzítettek. (Via MTI)