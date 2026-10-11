Hajótörés miatt több mint százan meghaltak Dzsibuti partjainál, sokan eltűntek

Legkevesebb 109 ember, köztük 15 gyerek meghalt és több mint 116-an eltűntek egy hajótörés során Dzsibuti partjainál – jelentette be az ENSZ Nemzetközi Migrációs Szervezete (IOM) vasárnap.

Fotó: LUIS TATO/AFP

A túlélők elmondása szerint, a hajó Dzsibutiból indult Jemen felé, a szerencsétlenség pedig a Dzsibuti déli részén fekvő Obok kikötővárosnál történt pénteken. A keresés azóta is tart a további túlélők után – tette hozzá az IOM, aminek munkatársai a helyszínre érkeztek, hogy segítséget nyújtsanak a mentésben.

Évente több tízezer afrikai kísérel meg átkelni a tengeren Jemenbe, ahonnan többségük a Perzsa-öböl menti államok felé utazik tovább munkát keresni – írja az MTI. Az ENSZ adatai szerint 2023-ban csaknem 97 ezer ember érkezett az Afrika szarvának nevezett régió országaiból Jemenbe. Az IOM kiemelte azt is, hogy a Jemenben dúló harcok miatt a partot érők nehézségei nem érnek véget, hanem új veszélyekkel is szembe kell nézniük. A szervezet adatai szerint tavaly több mint 900 ember veszett oda az út során, a túlzsúfolt, nem megfelelő hajók miatt.