Eltűntként keresi a rendőrség a 15 éves lányt, aki az X-faktor szombati adása után rengeteg negatív kommentet kapott

Körözést adott ki a Makói Rendőrkapitányság a 2011-es születésű Nagy Enikő ellen, aki október 11-én, vasárnap tűnt el. A Blikk azt írja, a 15 éves makói lány szerepelt a hétvégén az X-faktor adásában, ami után számos negatív kommentet kapott, mivel egy olyan dalt választott, amiben trágár kifejezések is szerepeltek.

A lap információi szerint egyelőre nem tudni, mik voltak a lány eltűnésének okai és körülményei, az adás után azonban a közösségi oldalakon kifejezetten negatív megnyilvánulások jelentek meg a produkciójával kapcsolatban.

A hatóságok kérik, hogy aki a képen látható Nagy Enikő jelenlegi tartózkodási helyével vagy eltűnésével kapcsolatban információval rendelkezik, akár névtelenül is tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a Makói Rendőrkapitányság +36(62)511-260-as telefonszámán, vagy a 112-es központi segélyhívón.

Ha bántalmazás (akár szóbeli, lelki, fizikai, szexuális vagy gazdasági erőszak) áldozata, Önnek joga van a segítségre. Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat a nap 24 órájában, Magyarországról ingyenesen elérhető a 06 80 205 520-as telefonszámon.