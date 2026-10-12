Hackerek fűtésre állították több száz franciaországi szupermarket hűtőit

Az éjszaka kibertámadás érte franciaországi áruházláncok hűtőberendezéseit több száz szupermarketben – tudta meg az AFP. A francia hírügynökség szerint az Intermarché 150-200 üzlete, és a Coopératives U legalább száz boltja érintett. A BFM hírtévé szerint a Leclerc márka üzletei is érintettek, amit a csoport eddig nem erősített meg az AFP-nek. A Mousquetaires Group cégcsoport szerint a kár nagysága több millió euró.

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A hírtévé szerint a hackereknek „sikerült távolról aktiválni a leolvasztást” a boltok hűtőberendezéseinél. A La Dépêche című lap egy forrása szerint amikor reggel kinyitották a hűtőket, forró levegő áramlott ki belőlük, míg a Le Figarónak egy üzletvezető azt mondta, reggelre a hűtőkben 36 fok volt, így az érintett hűtőkben tárolt friss és fagyasztott élelmiszereket mind ki kellett dobni.

Az AFP-nek a francia ügyészség elmondta, hogy nyomozást indítottak a széles körű kibertámadással kapcsolatban. (via, MTI, Telex)