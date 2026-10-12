Itt a 444 pizzája

A 444-et már mindenki olvasta, nézte vagy hallgatta, de mostanáig senki sem kóstolhatta meg. A következő egy hónapban Budapest valamennyi Moto Pizzájában viszont éppen ezt lehet tenni: itt a 444 pizza:

Az ötlet a Motóban zajló hagyományos szerkesztőségi pizzázások egyikén született meg, amikor ráébredtünk, hogy volt már itt mindenkinek saját havi speckó pizzája Beton.Hofitól az Unicumig, csak pont a 444-nek nem. Kitaláltuk, hogy nagyjából milyet szeretnénk, a Moto szakértői finomítottak rajta, kóstoltunk, pontoztunk, végül pedig megszületett a mi pizzánk.

A 444 pizzán van mozzarella, parmezán, stir-fry pancetta, kimchi, újhagyma és bazsalikom, és 3980 forintért fogyasztható. Reméljük, nektek is ízleni fog.